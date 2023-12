Νικ Κάνον παιδιά: Ο παρουσιαστής δίνει μια περιουσία για να πάει τη.. φαμίλια στην Ντίσνεϊλαντ

Το όνομα του Νικ Κάνον έχει ταυτιστεί πλέον με την πολυτεκνία, μιας και ο παρουσιαστής είναι πατέρας 12 παιδιών. Ο ίδιος μάλιστα, αναφέρθηκε πρόσφατα στα έξοδα που έχουν τόσα παιδιά και μιλώντας στην ραδιοφωνική εκπομπή «The Breakfast Club» αποκάλυψε ότι πηγαίνει στη Ντίσνεϊλαντ «τουλάχιστον μία φορά το μήνα» με τα παιδιά του για να γιορτάσει είτε τα γενέθλιά τους είτε να περάσουν μαζί τις διακοπές τους. «Κάθε γενέθλια και Χριστούγεννα βρίσκομαι κυριολεκτικά στη Ντίσνεϊλαντ, τουλάχιστον μία φορά το μήνα και ξοδεύω περίπου 200.000 δολάρια το χρόνο» είπε στον ραδιοφωνικό παραγωγό Charlamagne tha God, σύμφωνα με την Daily Mail. «Η Ντίσνεϊλαντ είναι ούτως ή αλλιώς ακριβή ειδικά αν προσπαθείς να μείνεις στο ξενοδοχείο. Δεν είναι όπως παλιά. Πρέπει να κάνεις κράτηση» συνέχισε ο Κάνον.

Ο ηθοποιός θυμήθηκε ότι ήταν πολύ διαφορετικά όταν ήταν οικοδεσπότης της πρωινής παρέλασης των Χριστουγέννων του πάρκου από το 2009 έως το 2019. «Ήμουν υπάλληλος! Έτσι, συνήθιζα να παίρνω την τσάντα της Disney. Ήταν μπόνους και όλα αυτά τα πράγματα ήταν δωρεάν. Τότε είχα μόνο δύο παιδιά», εξήγησε, μιλώντας για τα δίδυμα που έχει αποκτήσει με την πρώην σύζυγό του Μαράϊα Κάρεϊ.Από τότε έχει καλωσορίσει άλλα 10 παιδιά. -οκτώ γιους και τέσσερις κόρες -με έξι διαφορετικές γυναίκες. Στην ερώτηση γιατί ήθελε να γίνει πατέρας τόσων πολλών παιδιών εκείνος απάντησε: «Θα μπορούσα να είχα σταματήσει, ή ακόμα και να μην είχα παιδιά. Αλλά χαιρόμουν την ιδέα και δεν ήμουν ποτέ εναντίον της. Μου αρέσει να είμαι πατέρας. Λατρεύω τη ζωή που μου δίνουν».

Nick Cannon Says He Spends At Least $200k at Disneyland a Year on his 12 kids#KIIS100 pic.twitter.com/NXoIFnqhym

— KIIS FM Uganda (@KIIS_FM_Uganda) December 4, 2023