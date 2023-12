Μάντσεστερ Σίτι – Τότεναμ: Φοβερός αγώνας και από τις 2 ομάδες

Χθες (3/12) η Μάντσεστερ Σίτι φιλοξένησε την Τότεναμ για την 14η αγωνιστική της Premier League στο Στάδιο Ετιχάντ. Σε ένα εντυπωσιακό παιχνίδι που οι πολίτες περίμεναν ότι το ματς το έχουν πάρει στο τέλος του αγώνα έρχεται γκολ για την Τότεναμ με αποτέλεσμα να βγει ισόπαλο 3-3.

Η Τότεναμ πέτυχε τον απόλυτο αιφνιδιασμό στην Μάντσεστερ Σίτι κάνοντας το 0-1 στο 6ο λεπτό με τον Σον που εκτέλεσε τον Έντερσον με δυνατό σουτ τελειώνοντας ιδανικά αντεπίθεση της ομάδας του, όμως 3 λεπτά αργότερα ο ίδιος παίκτης έγινε μοιραίος, με τον Νοτιοκορεάτη να βρίσκει τη μπάλα με το πόδι μετά από εκτέλεση φάουλ και να νικάει τον Βικάριο 1-1 (αυτογκολ).

Λίγα λεπτά αργότερα, ο Χάαλαντ έχασε το… άχαστο στέλνοντας τη μπάλα άουτ μπροστά σε σχεδόν ανυπεράσπιστη εστία, για να έρθει όμως η φάση του 31ου λεπτού, όπου οι παίκτες του Γκουαρδιόλα έκρυψαν τη μπάλα από τους αντιπάλους τους, με τον Άλβαρες να δίνει στον Φόντεν και εκείνον να γράφει το 2-1 και να κάνει την ανατροπή του σκορ.

A goal from one of our own pic.twitter.com/JFXc4J3oYw

— Manchester City (@ManCity) December 3, 2023