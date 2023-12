Μπίλι Άιλις queer: «Δεν ήταν προφανές;»

Η Μπίλι Άιλις δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι σε μια πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε έκανε ουσιαστικά «coming out» ως queer. «Δεν ήξερα [ότι έκανα coming out], αλλά σκέφτηκα κάπως, δεν ήταν προφανές;», ανέφερε η τραγουδίστρια στο Variety στο κόκκινο χαλί για το «Variety Hitmakers Brunch» το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου. «Δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι ο κόσμος δεν το ήξερε», πρόσθεσε. Στη συνέντευξη που έδωσε στο «Variety» καθώς ήταν στο εξώφυλλο του τεύχους του Νοεμβρίου, η 21χρονη ποπ σταρ είχε δηλώσει: «Με ελκύουν σωματικά [οι γυναίκες]. Αλλά επίσης με τρομάζουν τόσο πολύ αυτές και η ομορφιά τους και η παρουσία τους». Στη συνέχεια ανέπτυξε τα σχόλιά της στο κόκκινο χαλί, καθώς αστειεύτηκε: «Ακόμα φοβάμαι [τις γυναίκες], αλλά τις θεωρώ όμορφες. Είδα το άρθρο και σκέφτηκα: “Ω, μάλλον έκανα coming out σήμερα!”» είπε γελώντας.

Και συνέχισε: «Απλά δεν πιστεύω πραγματικά στο [coming out]. Απλά σκέφτομαι, γιατί δεν μπορούμε απλά να υπάρχουμε; Το κάνω αυτό εδώ και πολύ καιρό και απλά δεν μιλούσα γι’ αυτό».Ενώ, συμπλήρωσε: «Είναι συναρπαστικό για μένα, γιατί υποθέτω ότι ο κόσμος δεν το ήξερε, οπότε είναι ωραίο που το ξέρουν», και λέγοντας στο τέλος: «Είμαι για τα κορίτσια».

Η Άιλις έχει συνδεθεί ερωτικά με μερικούς ανθρώπους αυτά τα χρόνια, συμπεριλαμβανομένου του ράπερ Μπράντον Άνταμς, ο οποίος εμφανίζεται με το όνομα 7:AMP (τον αποκαλούσε «Q»). Το ειδύλλιό τους παρουσιάστηκε στο ντοκιμαντέρ «Billie Eilish: The World’s a Little Blurry», το οποίο κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο του 2021. Στο ίδιο ντοκιμαντέρ, η τραγουδίστρια μίλησε για τον χωρισμό τους λέγοντας ότι «απλά δεν ήταν ευτυχισμένη» όσο έβγαινε μαζί του.

Αργότερα η Άιλις έβγαινε για λίγο καιρό με τον Τζέσι Ράδερφορντ, ο οποίος είναι γνωστός για τη δουλειά του ως τραγουδιστής των «Neighbourhood». Το ζευγάρι, που είχε 11 χρόνια διαφορά ηλικίας, άρχισε να βγαίνει τον Οκτώβριο του 2022 και χώρισε τον Μάιο. Πρόσφατα, η τραγουδίστρια εθεάθη σε τρυφερά τετ-α-τετ με την ηθοποιό του «Love, Victor» Odessa A’zion.

Billie Eilish opens up about coming out in her Variety cover story: “I didn’t realize people didn’t know!” | Variety Hitmakers presented by @sonyelectronics https://t.co/xxmgD0zs3Y pic.twitter.com/uDDbCk6tgp

— Variety (@Variety) December 2, 2023