Κλήρωση Euro 2024 φάρσα: Οι “ροζ” ήχοι και ο… YouTuber

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που έλαβε χώρα το απόγευμα του Σαββάτου στη Φιλαρμονική του Έλβα στο Αμβούργο της Γερμανίας, για την κλήρωση του Euro 2024 οι αξιωματούχοι της UEFA έμειναν έκπληκτοι καθώς έπαιζε ένα ηχητικό κλιπ με θορύβους που παρέπεμπαν σε ταινίες ερωτικού περιεχομένου.

Οι παρουσιαστές προσπάθησαν να συνεχίσουν τη ροή της εκδήλωσης καθώς ο θόρυβος μεταδόθηκε σε εκατομμύρια ανθρώπους που παρακολουθούσαν στο σπίτι. Παρά το γεγονός ότι προσπάθησαν να παραμείνουν επαγγελματίες και ανεπηρεάστοι, δεν μπορούσαν παρά να χαμογελάσουν με αυτό που συνέβαινε.

