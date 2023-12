Σεισμός Φιλιππίνες: Υποχωρεί η απειλή για τσουνάμι, δείτε βίντεο σοκ

Δεν υπάρχει πλέον απειλή για τσουνάμι μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,5 Ρίχτερ που έπληξε το νησί Μιντανάο στις νότιες Φιλιππίνες νωρίτερα σήμερα (2/12), ανακοίνωσε το Σύστημα προειδοποίησης για τσουνάμι των ΗΠΑ. «Με βάση όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, η απειλή για τσουνάμι από τον σεισμό των 7,5 Ρίχτερ έχει πλέον περάσει. Μικρές διακυμάνσεις της στάθμης της θάλασσας μπορεί να σημειωθούν σε ορισμένες παράκτιες περιοχές», ανέφερε.

