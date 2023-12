Kardashians season 4: Η 43χρονη τηλεπερσόνα κάνει μια αναδρομή στην άνοδο της οικογένειάς της

Η οικογένεια Καρντάσιαν/Τζένερ είναι μία από τις πιο διάσημες οικογένειες όχι μόνο του Χόλιγουντ αλλά και του κόσμου, αλλά σύμφωνα με την Κιμ Καρντάσιαν, η επιτυχία τους ήταν εντελώς τυχαία. Στο φινάλε της 4ης σεζόν του «Kardashians», η 43χρονη τηλεπερσόνα έκανε μια αναδρομή στην άνοδο της οικογένειάς της, λέγοντας ότι «εξαπάτησαν το σύστημα» για να φτάσουν εκεί. Η διάσημη οικογένεια συγκεντρώθηκε στα 40α γενέθλια του Σκοτ Ντίσικ για να γιορτάσει τη μεγάλη μέρα, με την Κρις Τζένερ να σημειώνει ότι γνωρίζει τον Ντίσικ «το μεγαλύτερο μέρος της ενήλικης ζωής [του]». «Ήσουν κυριολεκτικά εδώ στο πρώτο επεισόδιο, στην πρώτη σεζόν», είπε η 68χρονη στον Σκοτ, αναφερόμενη στο αρχικό τους ριάλιτι «Keeping Up with the Kardashians».

«Έλεγα: “Αυτό το σόου δεν πάει πουθενά”», αστειεύτηκε ο Ντίσικ ως απάντηση. Αργότερα, η Κιμ ανέφερε επίσης πως γνωρίζει τον Ντίσικ για πάνω από 19 χρόνια και τον ευχαρίστησε που τη «στήριξε στα δύσκολα» και «σε κάθε φάση». «[Θυμάσαι] όταν ήσουν στο εξώφυλλο του “Dog Fancy”;» αστειεύτηκε ο Ντίσικ, με την οικογένεια της Κιμ να διευκρινίζει γρήγορα ότι επρόκειτο για το περιοδικό «K9». «Τα πάντα για ένα εξώφυλλο!» αστειεύτηκε η Κιμ. «Παιδιά, εξαπατήσαμε το σύστημα. Τα καταφέραμε! Ό,τι κι αν είναι, το βρήκαμε και το κάναμε! Ρίξαμε σκληρή δουλειά».

Σε μια εξομολογητική συνέντευξη αργότερα, η Κιμ είπε,

«Ο Σκοτ είναι το κίνητρό μου. Πάντα θα λέει, “Θεέ μου, μπορείς να πιστέψεις ότι τα κατάφερες;”. Κι εγώ λέω, “Δεν μπορώ, είναι τρελό”. … Δεν έπρεπε να είμαστε εδώ, πώς βρεθήκαμε σε αυτό το ωραίο πάρτι; Δεν ήμασταν τα κουλ παιδιά, πώς τα καταφέραμε;». Παρόλα αυτά, η Καρντάσιαν είχε μιλήσει στο παρελθόν για την άνοδό της στο προσκήνιο, παραδεχόμενη ότι το να γίνει διάσημη ήταν κάτι που πάντα ήθελε να πετύχει. «Τα χρήματα ήταν πάντα ο στόχος, αλλά είχα εμμονή με τη φήμη, σαν, ενοχλητικά εμμονή», δήλωσε στη «Vogue Arabia» τον Σεπτέμβριο του 2019. «Συμφωνώ ότι η φήμη μπορεί να είναι εθιστική. Αλλά τώρα, η εστίασή μου έχει αλλάξει».

«Ακόμα και στις πιο σκοτεινές μου στιγμές, δεν μετανιώνω που έβγαλα τον εαυτό μου εκεί έξω για να τον δει ο κόσμος. Οι άνθρωποι έχουν μοιραστεί μαζί μου όλα αυτά τα χρόνια πόσο πολύ τους βοήθησε να νιώσουν λιγότερο μόνοι όταν αντιμετώπιζαν τις δικές τους αντιξοότητες» είχε δηλώσει. «Μου αρέσει να έχω φωνή και εκτιμώ το βήμα που μου δόθηκε, αν και εύχομαι να μπορούσα να έχω περισσότερη ιδιωτικότητα μερικές φορές» είχε αναφέρει η τηλεπερσόνα.