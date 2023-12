Ζωντανή στο νεκροτομείο: “Πάγωσε”… ο νεκροθάφτης

Ένας εργαζόμενος σε κρεματόριο στη Βραζιλία έπαθε το σοκ της ζωής του όταν πήγε σε νεκροτομείο νοσοκομείου για να παραλάβει το πτώμα μιας νεκρής 90χρονης γυναίκας, όπου διαπίστωσε ότι ήταν ακόμα ζωντανή. Το απίστευτο περιστατικό συνέβη στην πόλη São José το Σάββατο, λίγες ώρες αφότου το προσωπικό του νοσοκομείου είχε κηρύξει νεκρή τη Norma Silveira da Silva. Η γυναίκα τοποθετήθηκε σε σακούλα πτώματος και στάλθηκε στο νεκροτομείο, όπου ο ανυποψίαστος εργαζόμενος διαπίστωσε ότι ήταν ζωντανή. Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε δωμάτιο νοσοκομείου, αλλά απεβίωσε το πρωί της Δευτέρας.

Ο άνθρωπος που φρόντιζε την ηλικιωμένη γυναίκα δήλωσε ότι η 90χρονη είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο την Παρασκευή σε πολύ κακή κατάσταση με κάποιο πρόβλημα στο συκώτι. Ο άνδρας την επισκέφθηκε το απόγευμα του Σαββάτου και είπε ότι κατάφερε να ανοίξει το ένα μάτι και να τον δει. Αργότερα εκείνο το βράδυ, οι δικοί της ενημερώθηκαν για τον υποτιθέμενο θάνατό της. Το πρώτο πιστοποιητικό θανάτου για την da Silva, το οποίο εκδόθηκε από το νοσοκομείο στις 23:40 μ.μ., υποστήριζε ότι η γυναίκα είχε υποκύψει από «ουρολοίμωξη». Η σορός της γυναίκας στάλθηκε εσπευσμένα στο νεκροτομείο χωρίς να δοθεί η ευκαιρία στους οικείους της να την δουν πρώτα.

Ο υπάλληλος του κρεματόριου που πήγε να παραλάβει τη νεκρή ασθενή γύρω στη 1:30 π.μ. άνοιξε τη σακούλα και παρατήρησε ότι το σώμα της da Silva ήταν ακόμη ζεστό και δεν παρουσίαζε νεκρική ακαμψία, γεγονός που προκάλεσε έκπληξη δεδομένου του χρόνου που είχε παρέλθει. «Όταν άνοιξα την τσάντα, ανέπνεε πολύ αδύναμα. Και, καθώς δεν είχε πλέον τις αισθήσεις της, δεν μπορούσε να ζητήσει βοήθεια, προσπάθησε να αναπνεύσει και δεν μπορούσε», είπε φίλος της. Η ηλικιωμένη γυναίκα είχε περάσει σχεδόν δύο ώρες μέσα στη σφραγισμένη σακούλα σχεδόν ασφυκτιώντας μέχρι θανάτου.

Δεν ήταν άμεσα σαφές αν η γυναίκα πέθανε τελικά επειδή δεν έλαβε εγκαίρως ιατρική περίθαλψη – ή από κάποια υποκείμενη πάθηση. Αφού η 90χρονη ανακηρύχθηκε νεκρή για δεύτερη φορά, το νέο πιστοποιητικό θανάτου της που εκδόθηκε λίγο πριν από τις 5 π.μ. ανέφερε ως αιτία θανάτου «σηπτικό σοκ». Η οικογένεια της ασθενούς σχεδιάζει να μηνύσει το νοσοκομείο. «Είναι μια αμέλεια που δεν θα ευχόμουν σε κανέναν», δήλωσε. Το υπουργείο Υγείας έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.

Woman ‘comes back from the dead’: Horrified crematorium worker finds 90-year-old still breathing in her body bag hours after she was declared dead by doctors in Brazil https://t.co/8cNcDG186w pic.twitter.com/aHh9cavmX4

— Daily Mail Online (@MailOnline) November 30, 2023