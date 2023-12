Ρεάλ Μαδρίτης: Τι λέει ο Αντσελότι για την βασίλισσα

Πολλά είναι τα προβλήματα τραυματισμού που αντιμετωπίζει σε όλες τις θέσεις η Ρεάλ Μαδρίτης από τερματοφύλακα έως και επιθετικό με τα κουκιά να είναι σε πολλά παιχνίδια μετρημένα για τον Κάρλο Αντσελότι.

Πρόσφατα δημοσιεύματα ήθελαν τον Ιταλό τεχνικό να έχει ζητήσει από τη διοίκηση των Μαδριλένων την ενίσχυση της γραμμής κρούσης, με τον Μάουρο Ικάρντι μάλιστα να είναι το όνομα που βρισκόταν στην κορυφή της λίστας των υποψηφίων.

Ο Αντσελότι θέλησε να βάλει γρήγορα τα πράγματα στη θέση τους ξεκαθαρίζοντας για άλλη μία φορά πως η Ρεάλ παρά τα πολλά προβλήματα τραυματισμού που έχει να διαχειριστεί, δεν σκοπεύει να προχωρήσει στην απόκτηση κάποιου παίκτη στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο. “Νέο επιθετικό τον Ιανουάριο; Όχι. Ο σύλλογος σχεδίασε την ομάδα για το καλοκαίρι και αυτό είναι όλο. Όλα είναι καλά…”

Η βασίλισσα περιμένει την ένταξη του Έντρικ στο ρόστερ το ερχόμενο καλοκαίρι, του οποίου παρακολουθεί στενά την εξέλιξη, όπως ανέφερε για άλλη μία φορά ο Ιταλός τεχνικός. Παράλληλα, ψάχνετε και για ένα όνομα από το πάνω ράφι, με τον Κιλιάν Εμπαπέ να εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή των προτιμήσεων. Στο προσκήνιο είναι και το όνομα του Νορβηγού Έρλινγκ Χάαλαντ.

🚨⚪️ Ancelotti denies rumours on Real Madrid signing Icardi or any new striker.

“A new forward in January? No. The club planned the squad in summer and that’s it. Everything is good”. pic.twitter.com/uIDitYbuOm

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 1, 2023