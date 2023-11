Spotify Wrapped 2023: Αυτοί είναι οι καλλιτέχνες με τα περισσότερα streams παγκοσμίως

Το ετήσιο «Spotify Wrapped», κυκλοφόρησε το Spotify, προσφέροντας στους ακροατές πληροφορίες για τις μουσικές τους προτιμήσεις και τάσεις το 2023. Το Spotify συγκέντρωσε επίσης δεδομένα σχετικά με τους κορυφαίους καλλιτέχνες, τραγούδια, άλμπουμ και podcasts της χρονιάς. Στη κορυφή βρίσκεται η Τέιλορ Σουίφτ ως η καλλιτέχνιδα με τα περισσότερα streams παγκοσμίως με περισσότερα από 26,1 δισεκατομμύρια streams παγκοσμίως αλλά και με τα περισσότερα streams στις ΗΠΑ. Ακολουθεί ο Bad Bunny, ο οποίος βασίλευε στο Νο. 1 τα τελευταία δύο χρόνια. Τον Πορτορικανό σταρ ακολουθούν ο Weeknd, ο Drake και ο Μεξικανός σταρ Peso Pluma.

Το spotify γιορτάζει την Τέιλορ Σουίφτ

Με αφορμή το επίτευγμά της Σουίφτ, το Spotify γιόρτασε την τραγουδίστρια σκορπίζοντας στοιχεία σε όλο τον κόσμο με τη μορφή παζλ και ένα εορταστικό βίντεο που οι θαυμαστές μπορούν να παρακολουθήσουν αφού λύσουν τους γρίφους. Το Spotify δημιούργησε επίσης easter eggs της πλατφόρμας, όπου οι οπαδοί που ακούνε τη μουσική της θα βιώσουν την αλλαγή της μπάρας προόδου ώστε να ταιριάζει με το χρώμα του τραγουδιού Era και το κουμπί προόδου θα μετατραπεί σε λάμψη. Οι κορυφαίοι Swifties στο Spotify θα λάβουν επίσης μια ειδική κάρτα κοινής χρήσης και ένα ευχαριστήριο μήνυμα από την ίδια την ποπ σταρ.

Το τραγούδι με τα περισσότερα streams παγκοσμίως για το 2023 ήταν το «Flowers» της Μάιλι Σάιρους, με περισσότερα από 1,6 δισεκατομμύρια streams παγκοσμίως. Ακολουθούν η SZA με το «Kill Bill» και ο Χάρι Στάιλς με το «As It Was». Τα άλμπουμ με τα περισσότερα streams παγκοσμίως είναι το «Un Verano Sin Ti» του Bad Bunny (για δεύτερη συνεχή χρονιά), το «Midnights» της Σουίφτ και το «SOS» της SZA.

Η κορυφαία παγκόσμια λίστα του Spotify 2023 Wrapped

Καλλιτέχνες με τις περισσότερες ροές παγκοσμίως

Taylor Swift

Bad Bunny

The Weeknd

Drake

Peso Pluma

Feid

Travis Scott

SZA

Karol G

Lana Del Rey

Τραγούδια με τα περισσότερα streams παγκοσμίως

“Flowers” της Miley Cyrus

“Kill Bill” της SZA

“As It Was” του Harry Styles

“Seven (feat. Latto)” του Jung Kook

“Ella Baila Sola” από τους Eslabon Armado, Peso Pluma

“Cruel Summer” της Taylor Swift

“Creepin’ (with The Weeknd & 21 Savage)” από Metro Boomin, The Weeknd, 21 Savage

“Calm Down (with Selena Gomez)” από τους Rema, Selena Gomez

“Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53” από Bizarrap, Shakira

“Anti-Hero” από την Taylor Swift

Άλμπουμ με τα περισσότερα streams παγκοσμίως

«Un Verano Sin Ti» του Bad Bunny

«Midnights» της Taylor Swift

«SOS» της SZA

«Starboy» του The Weeknd

«MAÑANA SERÁ BONITO» της KAROL G

«One Thing at a Time» του Morgan Wallen

«Lover» της Taylor Swift

«HEROES & VILLAINS» του Metro Boomin

«GÉNESIS» του Peso Pluma

«Harry’s House» του Harry Styles