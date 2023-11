Πολίνα Πορίζκοβα Instagram: Το πρώην super model των 80s πέταξε τα ρούχα του

Η Πολίνα Πορίζκοβα πόζαρε γυμνή για το εξώφυλλο του Elle Τσεχίας και μοιράστηκε τη φωτογραφία της στο Instagram μαζί με ένα ενδυναμωτικό μήνυμα προς όλες τις γυναίκες. Το πρώην super model των 80s από την Τσεχία είναι πλέον 58 ετών και έχει αφήσει τα μαλλιά της στο φυσικό τους, γκρίζο χρώμα, αγκαλιάζοντας την ηλικία της. Η Πορίζκοβα φωτογραφήθηκε τόπλες με ασημένια μπογιά στο σώμα της για το τεύχος Νοεμβρίου του μεγάλου περιοδικού μόδας, στην έκδοση της χώρας της, ενώ έδωσε και μια εκ βαθέων συνέντευξη.Όπως είπε η ίδια, δεν έχει τίποτα να κρύψει, ενώ η ασημένια μπογιά στο σώμα της μοιάζει με πανοπλία που την κάνει να νιώθει πιο ισχυρή.

Φορά μόνο ένα ανοιχτό, μαύρο παντελόνι με τα χέρια στις τσέπες, ενώ το μακιγιάζ της είναι διακριτικό και απαλό, με τα ασημένια, μακριά μαλλιά της χτενισμένα προς τα πίσω.

«Η ασημένια μπογιά στο δέρμα μου είναι σαν πανοπλία»

«Έχω κάνει πολλά εξώφυλλα φέτος για τα οποία είμαι πολύ περήφανη, αλλά αυτό είναι ξεχωριστό. Ναι, είμαι τόπλες. Αλλά η ασημένια μπογιά στο δέρμα μου είναι σαν πανοπλία. Το ασήμι εκτρέπει το σκοτάδι και αντανακλά το φως, αλλά μου επιτρέπει να νιώθω τα πάντα», δήλωσε χαρακτηριστικά η ίδια. «Μεγάλωσα σε μια κουλτούρα και εποχή όπου το γυμνό ήταν κοινό και απολύτως αποδεκτό ως μέρος του να είσαι άνθρωπος. Ποτέ δεν με έκαναν να ντρέπομαι από ένα γυμνό σώμα, δικό μου ή οποιουδήποτε άλλου», τόνισε η Τσέχα καλλονή.

«Δεν έχω τίποτα να κρύψω»

«Οπότε ίσως είναι λογικό ότι εφόσον είναι ΔΙΚΗ ΜΟΥ επιλογή να γδυθώ, στην πραγματικότητα με κάνει να νιώθω δυνατή. Με κάνει να νιώθω ότι δεν έχω τίποτα να κρύψω. Εδώ βρίσκεται η δύναμή μου. Όχι το γυμνό καθαυτό, αλλά η ικανότητα να δείχνω τον εαυτό μου όπως είμαι», συνεχίζει στην εξομολόγησή της. «Μετά από αυτή τη φωτογράφιση, ρώτησα τον έρωτά μου, τον Τζεφ, πώς τον έκανε να νιώθει που με έβλεπε τόσο εκτεθειμένη στο σετ. «Ήσουν το πιο ισχυρό άτομο στο δωμάτιο» απάντησε, λέει η ίδια στο περιοδικό. «Και αυτό είναι που βλέπω σε αυτή τη φωτογραφία. Μια γυναίκα που δεν ντρέπεται που είναι ακριβώς αυτή που είναι. Μια γυναίκα που αρνείται να ντροπιαστεί», πρόσθεσε το πρώην top model.

«Αυτή είναι η γυναίκα που θα ήθελα να γίνω»

«Δεν νιώθω σαν αυτή τη γυναίκα κάθε μέρα. Αλλά αυτή είναι η γυναίκα που θα ήθελα να γίνω. Αυτή που διεκδικεί τον χώρο της χωρίς συγγνώμη, χωρίς ενοχές, χωρίς ντροπή, με ή χωρίς ρούχα», κατέληξε η 58χρονη Πορίζκοβα. Η Πορίζκοβα είναι συγγραφέας καθώς έχει κυκλοφορήσει το βιβλίο της με τίτλο «No Filter: The Good, the Bad, and the Beautiful». Είναι χωρισμένη με δύο παιδιά, ενώ το τελευταίο διάστημα βγαίνει με τον Jeff Greenstein, Αμερικανό παραγωγό και συγγραφέα.