Χένρι Κίσινγκερ – Μάο Τσετούνγκ: Μία από τις πιο viral στιγμές

Ο Χένρι Κίσινγκερ, απεβίωσε χθες Τετάρτη σε ηλικία 100 ετών, σύμφωνα με ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα το ίδρυμα που ίδρυσε ο Νομπελίστας Ειρήνης (1973) και φέρει το όνομά του. Ο Κίσινγκερ ήταν ενεργός μετά την εκατονταετηρίδα του, παρακολουθώντας συναντήσεις στον Λευκό Οίκο, εκδίδοντας ένα βιβλίο για τα στυλ ηγεσίας και καταθέτοντας ενώπιον μιας επιτροπής της Γερουσίας για την πυρηνική απειλή που θέτει η Βόρεια Κορέα. Στη δεκαετία του 1970, είχε ρόλο σε πολλά από τα παγκόσμια γεγονότα της δεκαετίας που άλλαξαν την εποχή, ενώ υπηρετούσε ως υπουργός Εξωτερικών υπό τον Ρεπουμπλικανό Πρόεδρο Ρίτσαρντ Νίξον. Οι προσπάθειες του γερμανικής καταγωγής Εβραίου πρόσφυγα οδήγησαν μεταξύ άλλων και στο διπλωματικό άνοιγμα της Κίνας.

Στο πλαίσιο του θανάτου του, πολλές στιγμές από την ζωή και τις θητείες του στον Λευκό Οίκο κάνουν τον γύρο του διαδικτύου και μια από αυτές ήταν σε συνάντηση που είχε με τον Κινέζο ηγέτη Μάο Τσετούνγκ. Στο βίντεο φαίνεται ο Μάο να ενθουσιάζεται με την Νάνσι Κίσινγκερ, αλλά και να εκπλήσσεται από τη μεγάλη διαφορά ύψους του ζεύγους. Στο βιβλίο του, ο 56ος υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ ανέφερε ότι συνάντησε τον Μάο Τσετούνγκ συνολικά πέντε φορές και ίσως η πιο ξεχωριστή ήταν εκείνη που ήταν με τη σύζυγό του.

My favorite Kissinger video was when he introduced his wife to Mao, who got his mind absolutely blown by the height difference 😅 pic.twitter.com/G48eBdYxAO

