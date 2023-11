Champions League: 4 ομάδες δεν έχουν κλειδώσει την πρόκριση για την φάση των 16

Στα χθεσινά (29/11) παιχνίδια πολλές ομάδες έκαναν την έκπληξη και πέρασαν στην φάση των 16 του Champions League, ενώ άλλες, που ήταν φαβορί, δεν πέρασαν ούτε στο Europa League. Επίσης, στα παιχνίδια υπήρχαν πολλές ανατροπές του σκορ αλλά και ισοπαλίες που κανείς δεν περίμενε.

Παιχνίδι που δεν περίμενε κανένας να λήξει ισόπαλο. Η Κοπεγχάγη πήρε σπουδαίο βαθμό στο Μόναχο απέναντι στη βαθμολογικά αδιάφορη Μπάγερν όπου είχε πάρει την πρόκριση από νωρίς, ύστερα από το 0-0 στην “Άλιαντς Αρένα” για την 5η αγωνιστική του 1ου ομίλου του Champions League, που κρατά τους Δανούς με την ελπίδα της πρόκρισης.

Ο Τόμας Τούχελ παρέταξε ίσως την πιο περίεργη ενδεκάδα από τότε που ανέλαβε τους Βαυαρούς, αφού έβαλε δεξί μπακ έναν κεντρικό μέσο (Κόνραντ Λάιμερ), στόπερ έναν κεντρικό μέσο (Λέον Γκορέτσκα) και κεντρικό μέσο έναν αριστερό φουλ μπακ (Ραφαέλ Γκερέιρο). Η περίεργη ενδεκάδα δεν λειτούργησε στο 100%, όμως οι γηπεδούχοι είχαν την κυριαρχία στον αγώνα. Μία καλή στιγμή του Τόμας Μίλερ που διαχειρίστηκε σωστά ο τερματοφύλακας των δανών Κάμιλ Γκράμπαρα και μία αντίστοιχη για τους φιλοξενούμενους του Ρούνι Μπαρντγκτζί ξεχώρισαν για κάθε ομάδα.

Το συγκεκριμένο παιχνίδι έμοιαζε θρίλερ και για τις δύο ομάδες. Η Γαλατά υποδέχτηκαν στην Γιουνάιτεντ για την 5η αγωνιστική. Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν από νωρίς το σκορ και προηγήθηκαν με 0-2 με γκολ τους Garnacho στο 11ο και Fernandes στο 18ο λεπτό. 9 λεπτά αργότερα, ο Fernandes κάνει ένα φάουλ (στο 27ο) και την εκτέλεση την ανέλαβε ο Ziyech. Με ένα απευθείας φάουλ μειώνουν οι γηπεδούχοι στο 1-2 στο 29ο λεπτό, με το ημίχρονο να πηγαίνουν με διαφορά ένα τέρμα.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ξανά άνοιξε το σκορ με τον McTominay με μια υπέροχη πάσα από τον Wan-Bissaka στο 55ο λεπτό και να γίνεται το 1-3 με την διαφορά να γίνεται 2 τα τέρματα. Στο 62ο λεπτό η Γαλατασαράι μειώνει με ένα απευθείας φάουλ ξανά του Ziyech με τον Onana να μην μπλοκάρει σωστά και να μπαίνει η μπάλα στα δίχτυα με το σκορ να πηγαίνει στο 2-3. Η Αγγλική ομάδα πίστευε στο διπλό, όμως το τρίτο γκολ έρχεται με τον Ziyech να δίνει την ασίστ στον Akturkoglu στο 710 λεπτό και να γίνει το 3-3. Το αποτέλεσμα έμεινε έτσι με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να μένει στην τελευταία θέση και στην 3η θέση να είναι η Γαλατασαράι.

Τι να πούμε γι’ αυτό το παιχνίδι, για τα πέντε γκολ στο πρώτο ημίχρονο; Για τους 6 διαφορετικούς σκόρερ; Για το ότι στο πρώτο ημίχρονο είχαν 6 σουτ στον στόχο και τα 5 ήταν γκολ… Η ομάδα του Αρτέτα είχαν ένα απίστευτο παιχνίδι στο Στάδιο Έμιρεϊτς του Λονδίνο για την 5η αγωνιστική που αντιμετώπισε την Λανς με σκορ 6-0 με τους Havertz (13′), Gabriel Jesus (21′), Saka (23′), Martinelli (27′), Odegaard (45+1′) και Jorginho (86′). Με αυτό το αποτέλεσμα οι Κανονιέριδες σφράγισαν την πρόκριση για την φάση των 16 και πήραν την πρωτιά του ομίλου. Το τελευταίο παιχνίδι θα είναι στις 12/12 όπου θα παίξει στην Ολλανδία με την Αϊντχόφεν.

Η Σεβίλλη ήταν άτυχη στην έδρα της στο χθεσινό παιχνίδι, όπου έχασε με μια ανατροπή του σκορ αλλά και η κόκκινη κάρτα που άλλαξε όλο το παιχνίδι. Συγκεκριμένα η Σεβίλλη προηγήθηκε με τον Ramos που πέτυχε το πρώτο γκολ στην επιστροφή του στη Σεβίλλη στο 24ο λεπτό, ενώ και λίγα λεπτά αργότερα στο 39ο λεπτό ξανά σκόραραν με τον Sow, όμως ακυρώθηκε λόγω χέρι. Στην αρχή του δεύτερου μέρους, οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ νωρίς με μια έξοχη πάσα του Acuna και ο Μαροκινός επιθετικός της Σεβίλλη, πλάσαρε τον τερματοφύλακα με αποτέλεσμα να κάνει το 2-0 στο 47ο λεπτό με τον En Nesyri.

Όλα έδειχναν Σεβίλλη και πως το ματς φτάνει στο τέλος. Όμως, στο 66ο λεπτό ο Ocampos πήρε μια απευθείας κόκκινη κάρτα και η ισορροπία άλλαξε. Μετά την κόκκινη κάρτα, στο 68ο λεπτό, ο Saibari μειώνει στο 2-1. Ο προπονητής της Σεβίλλη κάνει τρεις απανωτές αλλαγές στο 73ο λεπτό, στο 81ο λεπτό έρχεται το δεύτερο τέρμα της Αϊντχόφεν με ένα αυτογκόλ του Gudelj κάνοντας το 2-2 και το κερασάκι στην τούρτα έγινε στο τέλος του παιχνιδιού στο 90+2′ με γκολ Pepi όπου έγινε η ανατροπή του σκορ 2-3 κάνοντας την Αϊντχόφεν να προκρίνεται μαζί με την Άρσεναλ.

Η Ρεάλ φιλοξένησε την Νάπολι χθες (29/11) στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου για την 5η αγωνιστική. Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ από νωρίς με τον Simeone στο 9ο λεπτό κάνοντας το 0-1. Μετά από 2 λεπτά ο Rodrygo ισοφαρίζει στο 1-1 και μετά από 11 λεπτά γίνεται η ανατροπή του παιχνιδιού 2-1με τον Bellingham. Στο δεύτερο μέρος ξεκίνησε με γκολ της Νάπολης, με τον Anguissa στο 47ο λεπτό να ισοφαρίζει το σκορ με 2-2. Η συνέχεια βρήκε την Ρεάλ παίρνει σταδιακά τα ηνία και να ασκεί ασφυκτική πίεση όσο το ματς πλησίαζε στο φινάλε, με τους παίκτες του Αντσελότι να έχουν 3-2 καλές ευκαιρίες από πλεονεκτική θέση και να βρίσκουν τελικά το πολυπόθητο τρίτο γκολ με αναπάντεχο τρόπο και με έναν ανέλπιστο πρωταγωνιστή.

Ο Νίκο Πας που είχε περάσει στο 65ο λεπτό αντί του Μπραχίμ Ντίαθ, ο 19χρονος Ισπανός μέσος, να δοκιμάζει το αριστερό του πόδι εκτός περιοχής και τη μπάλα να αναπηδάει και να ξεγελάει τον Μέρετ, για να γίνει το 3-2 για τους γηπεδούχους. Τέλος η Ισπανική ομάδα πίεσε και για το 4ο γκολ και το βρήκε, με τον Joselu να γράφει το 4-2 μέσα σε αποθέωση.

Η μάχη στην Πορτογαλία μεταξύ της Μπράγκα και της Ουνιόν, για την 5η αγωνιστική του 3ου ομίλου, δεν ανέδειξε νικήτρια, ωστόσο αφήνει και τις δύο ομάδες ευχαριστημένες με τον έναν πόντο να μοιράζονται. Η Μπράγκα μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και στο πρώτο 20λεπτο είχε 1-2 καλές ευκαιρίες για να ανοίξει το σκορ όμως δεν το έκανε και σαν μην έφτανε αυτό έμεινε με 10 παίκτες στο 30ο λεπτό λόγω αποβολής του Νιακατέ με κόκκινη κάρτα (έγινε έλεγχος της φάσης από το VAR). Οι Πορτογάλοι πήραν τον βαθμό σε έναν αγώνα που έπαιζαν με 10 παίκτες από το 30ο λεπτό και από τη στιγμή που οι αριθμητικές ισορροπίες διαταράχτηκαν, η Ουνιόν πήρε θάρρος και άνοιξε το σκορ στο 42ο από τον Gosens.

Το φινάλε του πρώτου μέρους βρήκε την Μπράγκα να έχει 8 τελικές εκ των οποίων μόνο μία στην αντίπαλη εστία και την Ουνιόν 3, με τη μοναδική εύστοχη να καταλήγει στα δίχτυα, για να έρθει όμως η λύτρωση για τους γηπεδούχους στο 51ο λεπτό. Τότε που ο Σαλασάρ πέρασε εξαιρετική κάθετη μπαλιά στον Τζαλό και εκείνος μπήκε στη μεγάλη περιοχή και με δυνατό σουτ ξετίναξε τα αντίπαλα δίχτυα, για να γράψει το 1-1 στο 51ο λεπτό και να ξαναβάλει την Μπράγκα σε τροχιά πρόκρισης.

Σε αυτόν τον όμιλο η Ρεάλ Σοσιεδάδ έκανε την έκπληξη και τερμάτισε στην 1η θέση του ομίλου και πήρε την πρόκριση για την φάση των 16 μαζί με την Ίντερ. Οι άλλες δύο ομάδες μάχονται για να παραμείνουν στην Ευρώπη στο Europa League.

Η Μπενφίκα φιλοξένησε την Ίντερ για την 5η αγωνιστική στο Ντα Λουζ. Η Μπενφίκα προηγήθηκε από νωρίς στο 5ο λεπτό με τον Joao Mario και η πορτογαλική ομάδα δεν το άφησε έτσι συνέχιζε να πιέζει όπου βρήκε και άλλο τέρμα στο 13ο λεπτό με τον ίδιο παίχτη κάνοντας το 2-0. Το πάρτη στις κερκίδες του Ντα Λουζ είχε ξεκινήσει, με το χατ-τρικ να κάνει ο Joao Mario στο 34ο λεπτό κάνοντας το σκορ 3-0 με τους αετούς να έχουν ήδη τους 3 πόντους του ομίλου.

Μετά το 2ο μέρος, στο 51ο λεπτό η Ίντερ μειώνει στο 3-1 με σκόρερ τον Arnautovic, ενώ 7 λεπτά αργότερα η Ίντερ κάνει το 3-2 με τον Frattesi. Η Ιταλική ομάδα πίεζε για την ισοπαλία αλλά και η Μπενφίκα πάλευε να κρατήσει την νίκη. Στο 72ο λεπτό με πέναλτι της Ίντερ και εκτελεστεί τον Sanchez και να σκοράρει κάνει το σκορ 3-3. Οι φιλοξενούμενοι έμειναν με 10 παίχτες μετά από απευθείας κόκκινη κάρτα του Antonio Silva στο 84ο λεπτό. Η Ίντερ συνέχιζε να πιέζει για να βρει την ανατροπή, όμως το σκορ παρέμεινε ισόπαλο 3-3.

Η Σοσιεδάδ υποδέχτηκε την Σάλτσμπουργκ για την 5η αγωνιστική στο Reale Arena. Το παιχνίδι μαζί με το παιχνίδι της Μπάγερν 0-0, έτσι και το παιχνίδι στο Reale Arena βγήκε ισόπαλο, με την Ρεάλ Σοσιεδάδ να πιέζει σε όλο το χρονικό διάστημα του αγώνα για να πετύχει ένα γκολ. Συνολικά είχε 20 τελικές φάσεις με τις 7 να είναι στην εστία, ενώ οι φιλοξενούμενοι είχαν 4 ευκαιρίες με την μια να είναι στην εστία. Οι δύο ομάδες μοιράστηκαν από έναν πόντο στην βαθμολογία με την Αυστριακή ομάδα να βρίσκεται στην 3η θέση πάνω από την Μπενφίκα που κάνει την έκπληξη και βρίσκεται στην τελευταία θέση.

Λανς – Σεβίλλη (12/12, 19:45)

PSV Αϊντχόφεν – Άρσεναλ (12/12, 19:45)

Ίντερ – Ρεάλ Σοσιεδάδ (12/12, 22:00)

Κοπεγχάγη – Γαλατασαράι (12/12, 22:00)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπάγερν Μονάχου (12/12, 22:00)

Νάπολι – Μπράγκα (12/12, 22:00)

Ουνιόν Βερολίνου – Ρεάλ Μαδρίτης (12/12, 22:00)

Red Bull Σάλτσμπουργκ – Μπενφίκα (12/12, 22:00)

