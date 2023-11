Σίνθια Νίξον – απεργία πείνας: Αίτημα της ηθοποιού η μόνιμη κατάπαυση πυρός στη Γάζα

Η πρωταγωνίστρια του «Sex and the City», Σίνθια Νίξον, έχει συμμετάσχει σε απεργία πείνας με αίτημα τη μόνιμη κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, αν και το κάνει για δύο από τις πέντε ημέρες. Η 57χρονη ηθοποιός πήγε αυτή την εβδομάδα μαζί με πέντε Αμερικανούς πολιτικούς σε διαμαρτυρία, απαιτώντας από τον πρόεδρο Μπάιντεν να πιέσει για μόνιμη κατάπαυση του πυρός, καθώς το Ισραήλ αντεπιτίθεται στους Παλαιστίνιους τρομοκράτες της Χαμάς στη Γάζα. Ορισμένοι από τους πολιτικούς κάνουν επίσης διαφορετικές συντομεύσεις κατά τη διάρκεια του χρονικού πλαισίου.

«Τίποτα από αυτά δεν είναι φυσιολογικό. Τίποτα από αυτά δεν είναι ρουτίνα και τίποτα από αυτά δεν μπορεί να συνεχιστεί», δήλωσε η Νίξον σε συνέντευξη Τύπου έξω από τον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα 27 Νοεμρίου, αναφερόμενη στους περίπου 14.300 Παλαιστίνιους στη Γάζα που έχουν σκοτωθεί από την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το Time. Η Νίξον – η οποία επαναλαμβάνει τον αγαπητό ρόλο της ως Μιράντα Χομπς στο spinoff του «Sex and the City», «And Just Like That…» – ήταν προηγουμένως μεταξύ των περισσότερων από 260 καλλιτεχνών που υπέγραψαν μια ανοιχτή επιστολή με την οποία καλούσαν τον Μπάιντεν και το Κογκρέσο να απαιτήσουν κατάπαυση του πυρός, ανέφερε το πρακτορείο.

Η συμμετοχή της ηθοποιού στην πενθήμερη απεργία πείνας

Η πρώην υποψήφια κυβερνήτης της Νέας Υόρκης θα συμμετάσχει στην πενθήμερη απεργία πείνας για δύο ημέρες πριν επιστρέψει στη Νέα Υόρκη για επαγγελματικές υποχρεώσεις, δήλωσε τη Δευτέρα. Ένας λογαριασμός έγραψε στο Twitter: «Η Σίνθια Νίξον αρχίζει ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΕΙΝΑΣ για να προκαλέσει την ειρήνη Ισραήλ-Χαμάς – ΑΝΑΜΟΝΗ – μόνο για ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ! Μου ακούγεται περισσότερο σαν νηστεία αρετών των διασημοτήτων». Ο Ντον Χάικιντ, πρώην βουλευτής του Μπρούκλιν και ιδρυτής των Αμερικανών κατά του Αντισημιτισμού, ανέφερε στην Post: «Ελπίζω να μην φάει για πολύ καιρό».

«Είναι τόσο αξιολύπητο», πρόσθεσε σχετικά με τα σχόλια της Νίξον. «Η Χαμάς, ο σφαγέας των Εβραίων. … Θέλει να δώσει στους χασάπηδες, στους βαρβάρους, μιανίκη με κατάπαυση του πυρός. Αυτό ακριβώς θέλουν». «Η Σύνθια Νίξον παίζει ακριβώς στα χέρια τους. Είναι υποκρίτρια». Η Νίξον δήλωσε στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα: «Είμαστε εδώ απεργοί πείνας μόνο και μόνο για να αντικατοπτρίσουμε κατά κάποιον τρόπο στον Μπάιντεν το είδος της στέρησης που συμβαίνει στη Γάζα και πώς έχει τη δυνατότητα να κάνει μια κατάπαυση του πυρός να συμβεί», σύμφωνα με τους «Times of Israel». Σημείωσε επίσης ότι είναι μητέρα δύο εβραίων παιδιών, των οποίων οι παππούδες και οι γιαγιάδες είναι επιζώντες του Ολοκαυτώματος, ανέφερε το SkyNews.

‘Never again means never again for everyone.’ Actress Cynthia Nixon, ‘as the mother of Jewish children, whose grandparents survived the holocaust’, declares her hunger strike to demand a permanent ceasefire. Biden, Sunak, Starmer- shamed.pic.twitter.com/sBsiibzdyx — Howard Beckett (@BeckettUnite) November 28, 2023

«”Ποτέ ξανά” σημαίνει ποτέ ξανά για όλους»

«Μου ζητήθηκε από τον γιο μου να χρησιμοποιήσω όποια φωνή έχω για να επιβεβαιώσω όσο πιο δυνατά γίνεται ότι “ποτέ ξανά” σημαίνει ποτέ ξανά για όλους», εξήγησε. Και πρόσθεσε: «Μέσα σε επτά εβδομάδες, το Ισραήλ σκότωσε περισσότερους αμάχους σε μια μικροσκοπική λωρίδα γης από όσους σκοτώθηκαν σε 20 χρόνια πολέμου σε ολόκληρη τη χώρα του Αφγανιστάν». «Έχω βαρεθεί τους ανθρώπους να εξηγούν λέγοντας ότι οι απώλειες αμάχων είναι ένας συνήθης φόρος αίματος του πολέμου. Δεν υπάρχει τίποτα το συνηθισμένο σε αυτά τα νούμερα. Δεν υπάρχει τίποτα το συνηθισμένο σε αυτούς τους θανάτους», κατήγγειλε η ηθοποιός.

Η Νίξον μοιράζεται δύο γιους με τον πρώην σύζυγό της, Ντάνι Μόζες, ο οποίος είναι Εβραίος. Από το 2018, η Νίξον και η σύζυγός της, Κριστίν Μαρινόνι, παρακολουθούσαν το Congregation Beit Simchat Torah, τη μεγαλύτερη LGBTQ+ συναγωγή στον κόσμο, έγραφε τότε η Forward. «Θα ήθελα να κάνω μια προσωπική έκκληση σε έναν πρόεδρο που έχει, ο ίδιος, βιώσει μια τόσο καταστροφική προσωπική απώλεια, να συνδεθεί με την ενσυναίσθηση για την οποία είναι τόσο γνωστός και να κοιτάξει τα παιδιά της Γάζας και να φανταστεί ότι είναι τα δικά του παιδιά», δήλωσε η ηθοποιός τη Δευτέρα. Αργότερα, σε μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Guardian, η Νίξον κατηγόρησε τον Μπάιντεν ότι κινήθηκε «πολύ αργά» για να σώσει τις ζωές των Παλαιστινίων.

Όσα δήλωσε για τους βομβαρδισμούς αντιποίνων του ισραηλινού στρατού στην Λωρίδα της Γάζας

«Ας πούμε ότι υπήρχε ένας τρομοκρατικός πυρήνας στο Μέριλαντ. Η απάντηση θα ήταν να βομβαρδίσουμε στη συνέχεια εντελώς τον άμαχο πληθυσμό επειδή κρύβονται κάπου σε ένα σπίτι;», είπε, αναφερόμενη στους βομβαρδισμούς αντιποίνων του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας, οι οποίοι, σύμφωνα με αξιωματούχους, είναι μια νόμιμη προσπάθεια να αποδεκατιστούν οι τρομοκράτες της Χαμάς. Και είπε στη συνέχεια: «Δεν βγάζει νόημα. Συνεχίζουμε να λαμβάνουμε το μήνυμα ότι οι ζωές των Παλαιστινίων έχουν μικρότερη αξία. Αμέσως όταν αντικαταστήσεις τις βρετανικές ζωές ή τις αμερικανικές ή οποιασδήποτε άλλης εθνικότητας, βλέπεις αμέσως ότι αυτό είναι τρελό, πώς θα μπορούσαμε ποτέ;».

Η διαμαρτυρία, στην οποία συμμετείχε, οργανώθηκε και υποστηρίχθηκε από τις οργανώσεις Campaign for Palestinian Rights, Adalah Justice Project, Jewish Voice for Peace, If Not Now, Dream Defenders, Democratic Socialists of America, Institute for Middle East Understanding και American-Arab Anti-Discrimination Committee, σύμφωνα με τον Guardian. Η απεργία πείνας προγραμματίστηκε εν μέρει για να συμπέσει με την αρχική τετραήμερη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ – με την οποία η τρομοκρατική οργάνωση απελευθέρωσε τουλάχιστον 51 από τους ομήρους που κρατούσε στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου. Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ επέστρεψε 117 από τους 150 Παλαιστίνιους κρατούμενους που είπε ότι θα απελευθερώσει στο πλαίσιο της συμφωνίας, σύμφωνα με το SkyNews. Τη Δευτέρα, αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι η εκεχειρία θα παραταθεί για δύο επιπλέον ημέρες.