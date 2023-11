Ο Αλεχάντρο Γκαρνάτσο θαυμάζει τον Κριστιάνο Ρονάλντο και δεν το κρύβει. Ο νεαρός παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υπήρξε συμπαίκτης του Πορτογάλου σούπερ σταρ και φυσικά πολύ μεγάλος θαυμαστής του. Την περασμένη σεζόν είχε γίνει viral η φωτογραφία από το ματς με την Έβερτον, στην οποία φαινόταν το CR7 εσώρουχο που φορούσε, ενώ στο παιχνίδι της Κυριακής (26/11) κόντρα στην Έβερτον με σκορ 3-0, ο πιτσιρικάς είχε ανοίξει το σκορ με ένα εντυπωσιακό ανάποδο ψαλίδι και πανηγύρισε με το γνωστό “SIUUU” του Κριστιάνο Ρονάλντο. Μάλιστα, ο Μπρούνο Φερνάντες αποκάλυψε πως ο 19χρονος παρακολουθεί πολλά VIDEO του Ρονάλντο, με στόχο την εξέλιξη και τη βελτίωσή του.

Ο Αργεντίνος όπου μια περίοδο συνεργάστηκε με τον Ρονάλντο, σε ένα παιχνίδι μάλιστα, όταν ο σουτέρ σταρ είχε κάνει χατ-τρικ, πρόσφερε την μπάλα (που την δίνοιυν οι διαιτητές όταν κάποιος βάζει χατ-τρικ) στον πιτσιρικά για να την πάρει μαζί του.

Σύμφωνα με τον Ρίο Φέρντιναντ, ο Λιονέλ Μέσι έκανε unfollow τον Γκαρνάτσο, που είναι και συμπαίκτης του στην εθνική Αργεντινής, γιατί ο 19χρονος εκφράζει τον θαυμασμό του στον αντίπαλο του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Rio Ferdinand:🗣️

“Garnacho told me that Leo Messi unfollowed him just because he makes no secret of preferring Cristiano Ronaldo.” #MUFC pic.twitter.com/S0dPugpj2J

