Πεπ Γκουαρδιόλα: “Επειδή είμαι πολύ καλός! Είμαι όμορφος άντρας”

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα ισχυρίστηκε ότι η Μάντσεστερ Σίτι προπονήθηκε συνολικά 25 λεπτά πριν από το ντέρμπι με τη Λίβερπουλ το Σάββατο 25/11 που βγήκε ισόπαλο με σκορ 1-1, κι ο λόγος είναι ότι δεν ήθελε να πιέσει τους παίκτες του, αποφεύγοντας να αυξήσει το απουσιολόγιο της ομάδας.

Ο Ισπανός τεχνικός της Σίτι, αναφέρει ότι: “Μια μέρα πριν από αυτό το παιχνίδι, προπονηθήκαμε 10-15 λεπτά με την μπάλα και 10 λεπτά αμυντικά”, με τον δημοσιογράφο να τον ρωτάει:

“Λέτε ότι κάνετε μόνο 10 λεπτά τακτική στην άμυνα. Πώς απορροφούν οι παίκτες όλες αυτές τις πληροφορίες σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα;”, με την απάντηση – ατάκα του Γκοταρδιόλα να γίνεται μέσα σε λίγα λεπτά viral: “Επειδή είμαι πολύ καλός! Είμαι όμορφος άντρας και τους σαγηνεύω και το κάνουμε, Λοιπόν, είμαι πολύ καλός”.

