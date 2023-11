Λιονέλ Μέσι: Η βόλτα με το ροζ αυτοκίνητο στη Disney World – Βίντεο

Τις χειμερινές του διακοπές μαζί με την οικογένειά του απολαμβάνει στη Φλόριντα ο Λιονέλ Μέσι. Ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στον κόσμο παρά τις φήμες για απιστία και για κρίση στο γάμο του με τον Αντονέλα Ροκούζο είναι μαζί της και μαζί με τα τρία τους αγόρια στην Φλόριντα και απολαμβάνουν την μαγεία της Disney World. Η οικογένεια Μέσι εξοπλισμένη με χοντρά μπουφάν επισκέφτηκε το τεράστιο πάρκο ψυχαγωγίας στην Φλόριντα με τον Λιονέλ να παίζει με τους γιους του σαν να είναι παιδί.

Μάλιστα η κάμερα τον… έπιασε να οδηγεί ένα ροζ αυτοκίνητο έχοντας συνοδηγό τον μικρότερο γιο του τον Τσίρο. Πατέρας και γιος έδειχναν να απολαμβάνουν τη βόλτα τους. Ο Αργεντινός επιστρέφει στη δράση με την Ίντερ Μαϊάμι στις αρχές του 2024.

🚨Watch: Lionel Messi having fun with his children at Disneyland ❤️pic.twitter.com/hbYB6TCk5F

— Inter Miami News Hub (@Intermiamicfhub) November 26, 2023