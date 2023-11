Παρί Σ.Ζ – Μονακό: Περίπατος για τους Παριζιάνους

Στο Παρκ ντε Πρινσές στο Παρίσι, η Παρί Σ.Ζ., φιλοξένησε χθες (24/11) την Μονακό για το ντέρμπι πρωτοπόρων της 13ης αγωνιστικής της Ligue 1. Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι μόνο στα “χαρτιά” καθώς η επικράτηση της Παρί (5-2) έδειξε ότι και αυτή τη σεζόν είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Tonight we celebrated the 5⃣0⃣th anniversary of the first Paris Saint-Germain match at the Parc des Princes! ❤️💙#PSGASM pic.twitter.com/g0QAPnAKIq

— Paris Saint-Germain (@PSG_English) November 24, 2023