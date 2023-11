Μάριο Μπαλοτέλι: Τροχαίο ατύχημα για τον 33χρονο

Τροχαίο ατύχημα είχε ο Μάριο Μπαλοτέλι το βράδυ της Πέμπτης (24/11). O 33χρονος ποδοσφαιριστής της τούρκικης ομάδας Άδανα Ντεμίρσπορ οδηγούσε στην πόλη του την Μπρέσια, όταν έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και προσέκρουσε δυνατά σε τοίχο.

Οι εικόνες που κυκλοφόρησαν μετά το ατύχημα δείχνουν το μέγεθος της ζημιάς, με τον ίδιο σύμφωνα με αναφορές να βγαίνει από το όχημά του χωρίς πρόβλημα.

Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ δεν αναμείχθηκε κάποιος άλλος στο ατύχημα ήταν μόνος, με την ιατρική βοήθεια να φτάνει άμεσα στον χώρο προκειμένου να δώσουν τις πρώτες βοήθειες στον Μπαλοτέλι. Τα τοπικά ΜΜΕ αναφέρουν επίσης, πως ο Μπαλοτέλι δεν χρειάστηκε να πάει στο νοσοκομείο, ενώ φέρεται να αρνήθηκε να κάνει αλκοτέστ, όπως του ζητήθηκε από την αστυνομία.

🚨 Mario Balotelli has a car accident in Brescia: he is unharmed.

Reports indicate that the Italian football player refused to undergo a breathalyzer test pic.twitter.com/1wxJQbF1Zv

