Μπρίτνεϊ Σπιαρς Grammy: Η αδερφή της μιλά για όταν η τραγουδίστρια έχασε το βραβείο

Η Τζέιμι Λιν Σπίαρς αναπολεί τη στιγμή της ήττας της αδελφής της, Μπρίτνεϊ Σπίαρς, από την πρώην αντίπαλό της, Κριστίνα Αγκιλέρα, στα «Grammy» του 2000. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου επεισοδίου του «I’m a Celebrity… Get Me Out of Here!», η 32χρονη ηθοποιός αποκάλυψε ότι πίστευε ότι η 41χρονη ποπ σταρ ήταν σίγουρη για το βραβείο του καλύτερου νέου καλλιτέχνη, ενώ μίλησε στον συμπαίκτη της στο Σαμ Τόμσον για τη δική του πρόσφατη ήττα από τα «British Podcast Awards». «Θέλεις να ακούσεις για κάτι πραγματικά ντροπιαστικό που συνέβη μια φορά;» ρώτησε. «Αφορά την αδελφή μου. Ήταν υποψήφια για το πρώτο της Grammy. Ήταν αυτή και η Κριστίνα [Αγκιλέρα]».«Η Μπρίτνεϊ ήταν ξεκάθαρα η μεγαλύτερη σταρ εκείνης της χρονιάς, δούλεψε σκληρά», συνέχισε η Τζέιμι Λιν.

«Είχαν συνεργεία με κάμερες του MTV στο σπίτι και παρακολουθούσαν την οικογένειά μας, γιατί ήταν σαν να μην υπήρχε αμφιβολία, ότι θα κερδίσει. Και ήταν εκεί και έχασε». Η Τζέιμι Λιν, η οποία ήταν «7 ή 8 ετών» εκείνη την εποχή, θυμάται ότι ήταν πολύ αναστατωμένη για τη μεγάλη της αδελφή και σκεφτόταν: «Αυτό είναι βλακεία». Στη συνέχεια, ανέφερε: «Η Κριστίνα το κέρδισε, και παρεμπιπτόντως θυμηθείτε ότι η Κριστίνα ήταν υπέροχα ταλαντούχα, αλλά εκείνη τη χρονιά, εννοώ, έλα τώρα, ας είμαστε ειλικρινείς, “It’s Britney, bitch” όπως πάντα». Και συνέχισε: «Πραγματικά έλεγε: “Δεν θέλω να πάω ποτέ στα Grammy”. Ήταν συντετριμμένη γι’ αυτό, γιατί όλη της η ζωή ήταν αφιερωμένη στο να κερδίσει αυτό το βραβείο». Παρά την ήττα, η Σπίαρς κέρδισε το βραβείο καλύτερης χορευτικής ηχογράφησης για το «Toxic» το 2005.