FIFA: “Δεν υπάρχει χώρος για βία”

Μπορεί η εθνική Αργεντινής να νίκησε τα ξημερώματα της Τετάρτης (22/11) η Βραζιλία με 1-0, στο Μαρακανά, με γκολ του Νίκολας Οταμέντι στο 63ο λεπτό, ωστόσο, το ενδιαφέρον της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής κοινότητας FIFA μονοπώλησαν τα εκτεταμένα επεισόδια που έλαβαν χώρα πριν την έναρξη του αγώνα.

Συγκεκριμένα, η στρατιωτική αστυνομία της Βραζιλίας συγκρούστηκε με οπαδούς της Αργεντινής, με συνέπεια η έναρξη του αγώνα να καθυστερήσει για 28 λεπτά και τον απολογισμό των βίαιων εχθροπραξίων να είναι δύο τραυματίες και οκτώ συλλήψεις, όλες από την πλευρά των φιλάθλων της Αργεντινής. Οι παίκτες της Αργεντινής αποχώρησαν από το αγωνιστικό χώρο, μέχρι να συνεχιστεί ο αγώνας με ασφάλεια.

Με την αστυνομία της Βραζιλίας να αλληλοκατηγορείται με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας, δράση έχει αναλάβει η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA μέσω ανεξάρτητης έρευνας που διεξάγει, προκειμένου να επιρρίψει τις ευθύνες που αναλογούν στους αρμόδιους για τη διεξαγωγή της μεγάλης αναμέτρησης για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026. Δεδομένου του γεγονότος ότι σύμφωνα με το άρθρο 17 του Πειθαρχικού Κώδικα της FIFA, “οι γηπεδούχοι σύλλογοι και ομοσπονδίες είναι υπεύθυνοι για την τάξη και την ασφάλεια μέσα και γύρω από το γήπεδο πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τους αγώνες”, η Βραζιλιάνικη Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία κινδυνεύει με βαρύ χρηματικό πρόστιμο, κλείσιμο του Μαρακανά και αφαίρεση βαθμών που έχει συγκεντρώσει, μέχρι τώρα, η Σελεσάο.

Ήταν μάλιστα τόσο βίαιες και άσχημες οι εικόνες που ο Τζάνι Ινφαντίνο έσπευσε να τοποθετηθεί δημόσια, με τον πρόεδρο της FIFA να στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα κατά της βίας μέσω δημοσίευσης που έκανε στον λογαριασμό του στο Instagram:

“Δεν υπάρχει η παραμικρή θέση για τη βία στο ποδόσφαιρο, εντός ή εκτός γηπέδου. Τέτοια γεγονότα, όπως αυτά που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του αγώνα της Βραζιλίας με την Αργεντινή για τα προκριματικά του Μουντιάλ στο στάδιο Μαρακανά, δεν έχουν θέση στο άθλημά μας ή στην κοινωνία μας. Χωρίς υπερβολή, όλοι οι ποδοσφαιριστές, οι οπαδοί, τα επιτελεία και οι άρχοντες των αγώνων θα πρέπει να έχουν στο μυαλό τους να διασκεδάζουν με το ποδόσφαιρο και ζητώ από τις αρμόδιες αρχές να διασφαλίσουν πως αυτό είναι σεβαστό σε όλα τα επίπεδα”, ήταν το χαρακτηριστικό σχόλιό του.

🚨🇧🇷🇦🇷 Crazy scenes in the stands at Maracanã between Brazilian police and Argentina fans.

Full footage by @_igorrodrigues 🎥 pic.twitter.com/lF4uzyI8A9

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 22, 2023