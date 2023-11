Τζο Μπάιντεν τούρτα: Η χιουμοριστική ανάρτηση του Προέδρου για τα γενέθλιά του

Αίσθηση έχει προκαλέσει μία από τις πρώτες αναρτήσεις που έκανε ο Τζο Μπάιντεν στον καινούργιο λογαριασμό του στο Threads της Meta, αφού περιλάμβανε μια φωτογραφία του Αμερικανού προέδρου μπροστά από την τούρτα γενεθλίων του, που καλύπτεται πλήρως από αναμμένα κεράκια. «Έκλεισα τα 81 και το μόνο δώρο που πήρα ήταν μια καινούργια πλατφόρμα social media. Σας ευχαριστώ όλους για τις ευχές σας. Κι ένα μήνυμα προς τους εργάτες στο εργοστάσιο παραγωγής κεριών: Ελπίζω το σωματείο σας να σας εξασφάλισε υπερωρίες», έγραψε στην ανάρτησή του ο Μπάιντεν, η ηλικία του οποίου βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων έναν χρόνο πριν τις επόμενες προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ.

Η εικόνα του 81χρονου Μπάιντεν μπροστά από τη «λαμπαδιασμένη» τούρτα γενεθλίων αποτέλεσε αφορμή για αρκετή καζούρα στο «X», τόσο από σχολιαστές που αμφιβάλλουν ότι ο υπερήλικος πρόεδρος είναι σε θέση να φέρει εις πέρας τα καθήκοντά του, όσο και από άλλους που βρήκαν ευκαιρία να κριτικάρουν την κυβέρνησή του.

Τα σχόλια των χρηστών του “Χ”

«Αυτή η τούρτα μου θυμίζει την κατάσταση της αμερικανικής οικονομίας» έγραψε ένας χρήστης στο «Χ». «Το να αναγκάζεις τον Μπάιντεν να σβήσει όλα αυτά τα κεριά ισούται με κακοποίηση ηλικιωμένου», προσθέτει ένας άλλος σχολιαστής. «Δεν έχει ακούσει ποτέ ότι υπάρχουν κεριά αριθμοί;» διερωτάται ένας άλλος. «Στο πιάτο μπροστά του υπάρχει μια πύλη της κόλασης» σχολιάζει στη δική της ανάρτηση η ραδιοφωνική παρουσιάστρια Ντέινα Λόες.

making joe biden blow out all of these candles is elder abuse https://t.co/0fDAwW255l — kira 👾 (@kirawontmiss) November 21, 2023



Αρκετές από τις αναρτήσεις έβαζαν στο στόχαστρο τους υπευθύνους για τα social media του Λευκού Οίκου που θεώρησαν καλή ιδέα να δημοσιευτεί μια τέτοια φωτογραφία, αφού όχι μόνο τονίζει τη μεγάλη ηλικία του Μπάιντεν αλλά τον κάνει να δείχνει και «μοχθηρός».

81 birthday candles on fire, visualized insane that Biden’s campaign thought this was good imagery to tweet….. pic.twitter.com/mIzCILMoiF — Pledditor (@Pledditor) November 21, 2023



Ο Αμερικανός πρόεδρος συχνά αυτοσαρκάζεται για την ηλικία του – που θεωρεί ωστόσο ότι του προσφέρει σοφία – και έχει κατά καιρούς επιχειρήσει να διακωμωδήσει τις ανησυχίες για τη σωματική του ρώμη και την πνευματική του διαύγεια. Όταν κάποιος από το κοινό έπεσε κατά τη διάρκεια πρόσφατης ομιλίας του ενώπιον εργαζομένων σε αυτοκινητοβιομηχανίες, αρχικά ο Μπάιντεν τον ρώτησε: «Είστε καλά;», προτού προσθέσει «θέλω οι δημοσιογράφοι να γνωρίζουν ότι δεν ήμουν εγώ». Ήταν μια αναφορά στις πτώσεις που είχε στο παρελθόν ο Αμερικανός πρόεδρος, οι φωτογραφίες και τα βίντεο από τις οποίες έκαναν τον γύρο του κόσμου.