Πόλεμος στο Ισραήλ: Μεσολάβηση από την Κίνα για την κατάπαυση πυρός στη Γάζα θα ζητήσουν Άραβες υπουργοί

Η Κίνα θα αποτελέσει τη Δευτέρα τον πρώτο σταθμό της περιοδείας που ξεκινούν υπουργοί από αραβικές και μουσουλμανικές χώρες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, δήλωσε ο Σαουδάραβας υπουργός Εξωτερικών πρίγκιπας Φαϊζάλ μπιν Φαρχάν. Η περιοδεία αυτή θα αποτελέσει την πρώτη κίνηση της Ισλαμικής Υπουργικής Επιτροπής για την υλοποίηση των αποφάσεων που ελήφθησαν στην αραβο-ισλαμική σύνοδο κορυφής, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ριάντ στις αρχές του μήνα, δήλωσε ο πρίγκιπας Φαϊζάλ στο περιθώριο συνόδου κορυφής για την ασφάλερια, που πραγματοποιήθηκε στο Μπαχρέιν. Η έκτακτη σύνοδος εξέδωσε ψήφισμα με το οποίο ανέθεσε στους υπουργούς Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, της Ιορδανίας, της Αιγύπτου, του Κατάρ, της Τουρκίας, της Ινδονησίας, της Νιγηρίας και της Παλαιστίνης να αναλάβουν άμεση διεθνή δράση εκ μέρους όλων των κρατών μελών του Οργανισμού Ισλαμικής Διάσκεψης και του Αραβικού Συνδέσμου.

Οι υπουργοί θα επισκεφθούν και διάφορες άλλες πρωτεύουσες μετά την Κίνα για να μεταφέρουν ένα ισχυρό μήνυμα για την επίτευξη άμεσης κατάπαυσης του πυρός και τη διευκόλυνση της εισόδου ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, σημείωσε ο Σαουδάραβας υπουργός. Ο πρίγκιπας Φαϊζάλ συζήτησε, επίσης, το Σάββατο με τον αξιωματούχο εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ζοσέπ Μπορέλ τις εξελίξεις στη Γάζα. Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση, είπε ότι παρά τη συμφωνία της διεθνούς κοινότητας για τη σημασία της ειρήνης, δεν δίνεται ακόμη αρκετή προσοχή στην ανάγκη άμεσης κατάπαυσης του πυρός. «Ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα μπορέσουμε να επανεκκινήσουμε τις προσπάθειες για μόνιμη ειρήνη με την ίδρυση ενός παλαιστινιακού κράτους που θα διασφαλίσει την ασφάλεια για όλους μας στην περιοχή, αλλά η προτεραιότητα τώρα είναι ο τερματισμός των μαχών».

Πρόσθεσε ότι «πρέπει να συνεργαστούμε για να διασφαλίσουμε ότι θα τερματίσουμε αυτές τις μάχες και τον πόνο των πολιτών που βλέπουμε καθημερινά στη Γάζα» μετά τους διαρκείς ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Επιπλέον, ο πρίγκιπας Φαϊζάλ συναντήθηκε με τον σκιώδη υπουργό Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Ντέβιντ Λάμι όπου συζήτησαν την εξελισσόμενη στρατιωτική κλιμάκωση στη Λωρίδα της Γάζας. Αμφότεροι τόνισαν τη σημασία της άμεσης κατάπαυσης του πυρός και της δυνατότητας των ανθρωπιστικών οργανώσεων να παραδώσουν επείγουσα βοήθεια στη Γάζα. Ο υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας επανέλαβε τη σημασία του ενεργού ρόλου της διεθνούς κοινότητας για τον τερματισμό της στρατιωτικής κλιμάκωσης και την αποτροπή του αναγκαστικού εκτοπισμού των Παλαιστινίων από τη Λωρίδα της Γάζας.

