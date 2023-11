Cassie – Diddy: Μήνυση στον πρώην της για βιασμό, trafficking και ενδοοικογενειακή βία

Η τραγουδίστρια Cassie κατέθεσε μήνυση εναντίον του πρώην συντρόφου της, επίσης διάσημου ράπερ, Diddy,για βιασμό, ενδοοικογενειακή βία και sex trafficking επί 10 χρόνια. Η Cassie, της οποίας το πραγματικό όνομα είναι Casandra Ventura, κατέθεσε μήνυση κατά του 54χρονου Sean ” Diddy” Combs την Πέμπτη στη Νέα Υόρκη, όπου ισχυρίστηκε ότι ήταν εγκλωβισμένη σε έναν 10ετή «κύκλο κακοποίησης, βίας και σεξουαλικής εκμετάλλευσης», ο οποίος περιελάμβανε έναν βιασμό το 2018, όταν επιχείρησε να τον εγκαταλείψει, αλλά και πολλαπλά περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

«Μετά από χρόνια στη σιωπή και το σκοτάδι, είμαι επιτέλους έτοιμη να πω την ιστορία μου και να μιλήσω για μένα και προς όφελος άλλων γυναικών που αντιμετωπίζουν βία και κακοποίηση στις σχέσεις τους», ανέφερε σε δήλωσή της. «Με τη λήξη του νόμου της Νέας Υόρκης για τους ενήλικες επιζώντες να πλησιάζει, έγινε σαφές ότι αυτή ήταν μια ευκαιρία να μιλήσω για το τραύμα που βίωσα και από το οποίο θα προσπαθώ να αναρρώνω για το υπόλοιπο της ζωής μου». Σε δήλωσή του στο People, ο δικηγόρος του Diddy, Μπεν Μπράφμαν, αρνήθηκε τις κατηγορίες τις οποίες χαρακτήρισε «προσβλητικές και εξωφρενικές».

«Ο κ. Combs αρνείται σθεναρά αυτές τις προσβλητικές και εξωφρενικές κατηγορίες. Η απαίτηση της κ. Ventura για 30 εκατομμύρια δολάρια, υπό την απειλή της συγγραφής ενός επιζήμιου βιβλίου για τη σχέση τους, απορρίφθηκε απερίφραστα ως κατάφωρος εκβιασμός», δήλωσε ο Μπραφμαν. «Παρά την απόσυρση της αρχικής της απειλής, η κα Ventura κατέφυγε τώρα στην κατάθεση μιας αγωγής γεμάτης με αβάσιμα και εξωφρενικά ψέματα, με στόχο να αμαυρώσει τη φήμη του κ. Combs και να επιδιώξει να πληρωθεί». Σε απάντηση, ο δικηγόρος της Ventura, Ντάγκλας Γουίγκντορ, ανέφερε σε δήλωσή του ότι ο «κύριος Combs προσέφερε στην κυρία Ventura οκταψήφιο ποσό για να τη φιμώσει και να αποτρέψει την κατάθεση αυτής της αγωγής. Εκείνη τις απέρριψε και αποφάσισε να δώσει φωνή σε όλες τις γυναίκες που υποφέρουν σιωπηλά. Η κα Ventura πρέπει να χειροκροτηθεί για τη γενναιότητά της».

Η καταγγελία, αναφέρει ότι η Cassie συναντήθηκε για πρώτη φορά με τον Combs το 2005, όταν εκείνη ήταν 19 ετών και εκείνος 37. Η τραγουδίστρια του «Me & U» υπέγραψε στην Bad Boy Records, την εταιρεία που ίδρυσε ο ίδιος, το 2006 και σε λίγο καιρό, φέρεται να είχε αποκτήσει τον «πλήρη έλεγχο» της ζωής της, «εξασφαλίζοντας έτσι την αδυναμία της να ξεφύγει από τα χέρια του». Αν και η Ventura ισχυρίζεται στην καταγγελία ότι προσπάθησε πολλές φορές να φύγει από τον Combs και να σπάσει τον κύκλο της κακοποίησης, φέρεται να έστελνε πάντα τους υπαλλήλους του να την εντοπίσουν και να την χειραγωγήσουν ώστε να επιστρέψει με απειλές ότι η καριέρα της θα υποφέρει αν δεν το έκανε.

Cassie’s lawyer, Douglas Wigdor, tells the New York Times that his client and Diddy spoke before she filed the lawsuit. The Revolt CEO allegedly offered her money to remain silent. pic.twitter.com/8HajqV8JYF

— Mílagro (@MobzWorld) November 16, 2023