Μόδα άνοιξη καλοκαίρι 2024: Οι τάσεις στις οποίες επενδύουμε αυτή τη σεζόν

Καθώς γυρίζουμε σελίδα στις εποχές, αυτό που φέρνουν στην καθημερινή γκαρνταρόμπα οι ολοκαίνουριες συλλογές των οίκων μόδας είναι μοντέρνες προσεγγίσεις στις σιλουέτες με συναρπαστικά χρώματα και μοτίβα για τις εμφανίσεις όλων των περιστάσεων. Ο οδηγός μόδας για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2024 που δημιουργήθηκε από το Marie Claire «μεταφράζει» τις προτάσεις των σχεδιαστών και φτιάχνει τη λίστα με όσα αξίζει να ακολουθήσουμε.

Λαχταριστά Σορμπέ

Τα παστέλ χρώματα ήταν παντού, από τις πασαρέλες μέχρι τις street style εμφανίσεις στις Εβδομάδες Μόδας για τη φετινή σεζόν. Συγκεκριμένα είδαμε λιλά, σιέλ, παστέλ ροζ, βουτυρένιες φιστικί και ροδακινί αποχρώσεις σε ντελικάτα φορέματα και άλλα κομμάτια. Στον Versace, η Ντονατέλα παρουσίασε γοητευτικά σύνολα και παλτό σε σορμπέ τόνους, με έμπνευση από τις εμβληματικές συλλογές του αδερφού της Τζιάνι, φέρνοντας μια αίσθηση νοσταλγίας στην πασαρέλα, ενώ οι οίκοι Prada, Fendi και Jil Sander αγκάλιασαν και ανέδειξαν εξίσου αυτή την ονειρεμένη χρωματική τάση.

Ποπ Ρίγες

Αν η Μιούτσια Πράντα λέει ότι οι πολύχρωμες ρίγες είναι πάλι στη μόδα, την ακούμε προσεκτικά! Τις επανασύστησε στο κοινό με σύγχρονο, cool τρόπο μέσα από την S/S24 συλλογή της για τη Miu Miu. Σε αντίστοιχο ύφος, αρκετοί οίκοι μόδας πόνταραν στον αξεπέραστο, all-time classic χαρακτήρα του ριγέ μοτίβου, στον οποίο έδωσαν μια νέα οπτική σε ζωηρά χρώματα. Οριζόντιες, κάθετες ή ακόμα και διαγώνιες ρίγες σε μοναδικές χρωματικές αντιθέσεις φοριούνται head-to-toe, όπως προτείνουν οι οίκοι Gucci, Chanel και Marni, μεταξύ άλλων. Ακόμα και ο συνδυασμός δύο διαφορετικών ριγέ μοτίβων είναι κάτι που αξίζει να τολμήσετε.

Χρυσό Βραβείο

Εκτυφλωτικές σιλουέτες βουτηγμένες στο χρυσό βρίσκονται ψηλά στο βάθρο με τις εντυπωσιακές εμφανίσεις της σεζόν. Η Stella McCartney παρουσίασε συγκλονιστικά χρυσά κοστούμια ως φόρο τιμής στον πατέρα της και εμβληματικό μπασίστα των Beatles Πολ ΜακΚάρτνεϊ, ενώ η Μιούτσια Πράντα στη Miu Miu, πέρα από κεντημένες ολόχρυσες δημιουργίες, επέλεξε να χρησιμοποιήσει χρυσό και σε ζακάρ μοτίβο, ώστε η τάση να αποκτήσει πρόσβαση και στην καθημερινή γκαρνταρόμπα. Από τα μίνι χρυσά φορέματα του Tom Ford μέχρι τις μακριές τουαλέτες των οίκων Balenciaga και Di Petsa, αυτά τα σύνολα αξίζουν το δυνατό χειροκρότημά μας.

Φλοράλ

Εντυπωσιακά ανθισμένα μοτίβα κατέκλυσαν το χώρο της μόδας. Όπως διαπιστώσαμε στο Παρίσι κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας, η πλειονότητα των editors συμφώνησε ότι ο Balmain ήταν ο οίκος που ξεχώρισε. Για να είμαστε ακριβείς, ο Ολιβιέ Ρουστέν παρουσίασε πραγματικά ένα υπερθέαμα από άνθη. Τα μοντέλα φορούσαν τοπ και φορέματα διακοσμημένα με λουλούδια φτιαγμένα από ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια και τα αξεσουάρ επίσης έμοιαζαν σαν γλυπτά τρισδιάστατα μπουκέτα. Λουλουδένια μοτίβα σε ζωηρά χρώματα πρόσθεσαν χρώμα και στις συλλογές των οίκων Chanel, Balenciaga και AZ Factory, ενώ έκαναν την εμφάνισή τους και στην εγχώρια μόδα από τον Έλληνα μετρ του σύγχρονου ladylike στυλ Βασίλη Ζούλια στην πρόσφατη επίδειξη μόδας του Maison Zoulias.

Χρωματιστά Δερμάτινα

Τα δερμάτινα υφάσματα είναι ένα πολυμορφικό υλικό, ιδανικό για όλες τις εποχές, γι’ αυτό και οι περισσότεροι σχεδιαστές το εντάσσουν με μεγαλύτερη συχνότητα στις καλοκαιρινές συλλογές τους. Για το 2024 το αξιοποίησαν ποικιλοτρόπως, με φαντασία και αρκετές δόσεις χρώματος για να δημιουργήσουν ιδιαίτερα κομψά και πρακτικά σύνολα που υπηρετούν την αισθητική της «ήρεμης πολυτέλειας». Και μπορεί οι οίκοι Hermès και Bottega Veneta (αυτός ο συνδυασμός κόκκινου φορέματος με χρωματικά ασορτί φούστα είναι ένα όνειρο) να είναι πρωτοπόροι στις εκλεπτυσμένες δερμάτινες δημιουργίες, όμως εξίσου ιστορικοί οίκοι, όπως οι Ferragamo και Fendi, παρουσίασαν μερικά από τα πιο περιζήτητα δερμάτινα σύνολα. Ναι, καλά καταλάβατε! Τα δερμάτινα κομμάτια σε ευφάνταστα χρώματα είναι η επένδυση της σεζόν, τώρα και για πάντα!

Ντένιμ Ξανά

Καλωσήρθες και πάλι ντένιμ, παλιέ μου φίλε! Αυτή η τάση παραμένει μια αξιόπιστη επιλογή για κάθε περίσταση. Δεν μπορείτε να αποφασίσετε τι να φορέσετε; Στραφείτε σε μια head-to-toe τζιν εμφάνιση με γόβες και είστε έτοιμες. Προς ενημέρωση, το νέο που φέρνει το 2024 σε σχέση με το ντένιμ είναι o tailored χαρακτήρας του. Ερωτευτήκαμε το τζιν κοστούμι με βερμούδα του οίκου Valentino αλλά και το smart-chic look του οίκου Chanel, που φανταζόμαστε ήδη να το φοράμε με μπαλαρίνες ή σανδάλια. Συμπληρωματικά, θα το δείτε ακόμα και σε καμπαρντίνες, φορέματα, φούστες και σε λεπτομέρειες όπως τζιν τσέπες.

Τ-shirts με Μήνυμα

Τα basic t-shirts με συνθήματα και σλόγκαν σε bold γραμματοσειρά γίνονται ξανά ο τρόπος που επιλέγουν αρκετοί σχεδιαστές για να επικοινωνήσουν με το κοινό και να καταθέσουν τις απόψεις τους σε επίκαιρα ζητήματα (να θυμίσουμε ότι οφείλουν τη δημοτικότητά τους στην ακτιβίστρια Βρετανίδα σχεδιάστρια Κάθριν Χάμνετ, που τα χρησιμοποίησε στα 80s για να περάσει τα δικά της πολιτικά μηνύματα). Παρόλο που αυτό το είναι ένα κομμάτι-πασπαρτού, οι οίκοι που παρουσίασαν T-shirts με σλόγκαν έδειξαν μια προτίμηση στο συνδυασμό τους με θελκτικές φούστες (βλ. Elisabetta Franchi και Helmut Lang).

Παντελόνι με Φούστα

Εμπιστευτεί τε τον ευρηματικό Βιετναμέζο σχεδιαστή, με έδρα τη Νέα Υόρκη, Peter Do για να καθορίσει τη μοντέρνα σιλουέτα του σήμερα. Ο συνδυασμός παντελόνι με φούστα από πάνω ήταν ένα από τα highlights στις πασαρέλες, ένα υβριδικό κομμάτι το οποίο ο Do σέταρε με λευκό ραφιναρισμένο αλλά loose πουκάμισο. Οι οίκοι Courrèges και Rokh, μεταξύ άλλων, ενσωμάτωσαν αυτό το έξυπνο ενδυματολογικό τρικ στις πασαρέλες όχι μόνο για να χαρίσουν ενδιαφέρουσα κίνηση στα look αλλά και για να υπενθυμίσουν την αξία της πολυμορφικότητας στη μόδα (ναι, στις περισσότερες περιπτώσεις η φούστα είναι αποσπώμενη).

Baggy Bερμούδες

Ενσωματώνονται αβίαστα και φέτος στο στυλιστικό μας ρεπερτόριο σε μια πλούσια γκάμα από διαφορετικά υφάσματα σε κλασική χρωματική παλέτα. Με συνυφασμένες στο DNA τους τις αρχές της κλασικής ραπτικής ενός κοστουμιού, παίρνουν τη σκυτάλη από τα tailored ανδρόγυνα παντελόνια για να συνδυαστούν με ασορτί σακάκια ή να φορεθούν μόνες τους με μπλούζες και πουκάμισα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Natalie Helen | NEUTRAL MINIMAL STYLE & VINTAGE LUXURY (@modeetchien)

Μεγαλοπρεπή κοσμήματα

Τα μπιζού της ανοιξιατικησ σεζόν είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά, σε εκθαμβωτικό χρυσό χρώμα και πληθωρικά σχέδια. Κοσμούν διαφορετικά σημεία του σώματος και φοριούνται μόνα τους ή ως ζευγάρι (π.χ. σκουλαρίκια), ανάλογα με το επίπεδο της στυλιστικής δήλωσης που θέλετε να επιτύχετε. Εντοπίστηκαν ιδιαίτερα στους οίκους Schiaparelli, Prabal Gurung, Gucci και Loewe.