Δασκάλα έκανε σεξ με μαθητή: Νέο… κρούσμα στις ΗΠΑ

Μια παντρεμένη εκπαιδευτικός από το Κονέκτικατ φέρεται να έκανε σεξ με ένα 11χρονο αγόρι στο αυτοκίνητό της έξω από το σχολείο του – αφού του έδωσε ένα βραχιόλι με το ακρωνύμιο «Best Friends for Life With Benefits». Ο λόγος για την 42χρονη Άλισον Κράνικ η οποία παραδόθηκε στην αστυνομία την Τρίτη και αντιμετωπίζει κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση πρώτου βαθμού, κατηγορίες για κίνδυνο τραυματισμού ανηλίκου και για βλάβη των ηθών των παιδιών, όπως μετέδωσε το WFSB. Η παντρεμένη μητέρα δύο παιδιών είχε απολυθεί νωρίτερα από υποδιευθύντρια του λυκείου E.O. Smith στο Μάνσφιλντ, αφού κατηγορήθηκε ότι έκανε επανειλημμένα σεξ με το αγόρι όταν ήταν μόλις 11 και 12 ετών, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Σε διάστημα δύο μηνών, το αγόρι «έφυγε κρυφά από το σπίτι του σε τουλάχιστον 14 περιπτώσεις κατά τις νυχτερινές ώρες για να συναντηθεί με την Κράνικ», σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης. Είτε περίμενε «κρυμμένος πίσω από έναν θάμνο στο κτήμα ενός γείτονα, είτε περπατώντας μέχρι το σπίτι του», σύμφωνα με το έγγραφο. Αυτός και η Κράνικ φέρονται να έκαναν σεξ στο αυτοκίνητό της πολλές φορές και είχαν επίσης φιληθεί στο Horace Porter School στην Κολούμπια, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το NBC Connecticut. Το αγόρι είπε στην αστυνομία ότι οι δύο τους «είχαν σεξουαλική επαφή στο όχημά της» στο Horace Porter School – ένα σχολείο αντίστοιχο του ελληνικού δημοτικού.

