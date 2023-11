Adele – καλλυντικά: Νέο επαγγελματικό βήμα για την τραγουδίστρια

Η Adele διευρύνει τους επαγγελματικούς ορίζοντές της με την έναρξη ενός νέου επιχειρηματικού εγχειρήματος, και πιο συγκεκριμένα της εταιρείας The Shelbourne Collective Limited. Η 35χρονη τραγουδίστρια και τραγουδοποιός κατέθεσε τα χαρτιά της την περασμένη εβδομάδα για την ίδρυση της ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, η οποία επικεντρώνεται στα καλλυντικά. Η Adele, όπως αναφέρει δημοσίευμα της Daily Mail, έχει στόχο να προσφέρει προϊόντα μακιγιάζ που θα επιτρέπουν στους θαυμαστές της να αναπαράγουν το χαρακτηριστικό eyeliner των ματιών της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γκάμα των προϊόντων μπορεί να επεκταθεί και να περιλαμβάνει μακιγιάζ, είδη περιποίησης σώματος, αρώματα, κοσμήματα, ακόμη και εσώρουχα.

Η κίνηση αυτή ακολουθεί τη δήλωση του ατζέντη της Adele που υπονοεί ότι θα απομακρυνθεί από τη μουσική, μετά την ολοκλήρωση της επιτυχημένης παραμονής της στο Λας Βέγκας τον Ιούνιο του 2024, αφού η διάσημη μουσικός «επιθυμεί να χαράζει τη δική της πορεία και να απομακρύνεται από τα συμβατικά μονοπάτια καριέρας». Η Adele έχει αποδείξει την επιχειρηματική της δεινότητα με την επιτυχία της υπάρχουσας εταιρείας της, Melted Stone Ltd. Το 2021, η Adele αύξησε σημαντικά τον πλούτο της, όπως προκύπτει από τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας, με τα κέρδη να εκτοξεύονται από 3.566.954 λίρες το 2020 σε σχεδόν 15 εκατομμύρια λίρες το 2021. Η συγκεκριμένη οικονομική επιτυχία ευθυγραμμίζεται με τον παγκόσμιο θρίαμβο του τελευταίου της άλμπουμ, «30», το οποίο έγινε το άλμπουμ με τις περισσότερες πωλήσεις παγκοσμίως το 2021.

