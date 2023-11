Μπακς – Μπουλς: Για άλλη μια φορά έκανε τα μαγικά του ο Γιάννης

Το ξημέρωμα της Τρίτης (14/11, 03:00) οι Μιλγουόκι Μπάκς υποδέχτηκαν τους Μπούλς για την 10η αγωνιστική του NBA Ανατολικής Περιφέρειας. Οι γηπεδούχοι έκαναν τις 6 νίκες, ενώ έχουν 4 ήττες.

Συγκεκριμένα οι Μπακς νίκησαν το παιχνίδι με 118-109 και ανέβηκαν στην 5η θέση μετά από 2 σερί ήττες που είχαν. Αντίθετα οι Μπουλς βρίσκονται στην 12 θέση με 4 νίκες και 7 ήττες. Στην 1η θέση βρίσκεται η Φιλαδέλφια 76ερς που έχουν 8 νίκες και μια ήττα, ενώ το ξημέρωμα τις Τετάρτης παίζει Φιλαδέλφια 76ερς – Ιντιάνα Πέισερς (15/11, 02:00).

Starting the week with a win. #FearTheDeer pic.twitter.com/VUaXB7bulw

Ο Αντετοκούνμπο γέμισε τη στατιστική του με εντυπωσιακό τρόπο και με διαστήματα εξωφρενικά. Ο Μπόμπι Πόρτις σκόραρε κατά ριπάς ερχόμενος από τον πάγκο, ο Κρις Μίντλετον έδειξε καλά σημάδια στην τέταρτη περίοδο και ο Αντρέ Τζάκσον πάλεψε σαν αγρίμι, την ώρα που ο Ντέιμιαν Λίλαρντ έμενε και πάλι πολύ μακριά από τον καλό εαυτό του.

Ο Dame δεν έχει βρει ρυθμό, δεν σουτάρει καλά, δεν βρίσκεται στην ιδανική φυσική κατάσταση και είναι ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους οι Μιλγουόκι δυσκολεύεται να παίξει μπάσκετ υψηλού επιπέδου. Αυτή τη στιγμή σουτάρει με 26.9% από το τρίποντο.

Ο προπονητής των Μπούλς, Μπίλι Ντόνοβαν, δεν πίστευε στα μάτια του την επίδοση των Ζακ ΛαΒίν και ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν. Οι δύο αστέρες του Σικάγο έκλεισαν τον αγώνα με 8/33 σουτ, με τον πρώτο να βάζει μαζεμένα καλάθια και πολλούς πόντους στην τέταρτη περίοδο καθώς, μέχρι εκεί είχαν μαζί 2/24!

Λίγα πράγματα από το Σικάγο, που είναι για ακόμα μία χρονιά μία άνοστη ομάδα με 4/7, ένας οργανισμός που δείχνει ότι έχει συμβιβαστεί με τη μετριότητα.

Πέταξε βολές στα σκουπίδια, έδειξε απογοητευμένος από λάθη των Μπακς, είχε μία παράβαση τριών δευτερολέπτων στην άμυνα στο 45′ και τελικά σκόραρε από τα έξι μέτρα για το 112-99 που έκρινε οριστικά τον αγώνα. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σκόραρε τους τελευταίους οκτώ πόντους της ομάδας του. Συνολικά είχε 35 πόντοι, 12/19 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 8/14 βολές, 11 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 λάθη και 4 φάουλ.

Μπόστον Σέλτικς – Νιού Γιόρκ Νικς (114-98)

Τορόντο Ράπτορς – Ουάσιγκτον Γουίζαρντς (111-107)

Σακραμέντο Κινγκς – Κλίβελαντ Καβαλίερς (132-120)

Giannis picking up right where he left off. pic.twitter.com/9hzFFzVY44

