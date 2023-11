Λάτσιο – Ρόμα: Το ντέρμπι ντε λα Καπιτάλε, βρέθηκε ισόπαλο

Χθες (12/11) η Λάτσιο υποδέχτηκε την Ρόμα στο Ολύμπικο της Ρώμη για την 12η αγωνιστική της Serie A. Το ντέρμπι της Ρώμης δεν είχε κάποιον νικητή με το σκορ να μένει ισόπαλο στο 0-0.

Με την χθεσινή ισοπαλία, οι 2 ομάδες βρίσκονται εκτός 6αδας. Η Λάτσιο βρίσκεται στην 10η θέση με 17 βαθμούς ισοβάθμια με την Μόντσα, ενώ η Ρόμα στην 7η θέση με 18 βαθμούς κάτω από την Φιορεντίνα (20) και πάνω από την Μπολόνια (18).

Less than 30 minutes to go.

ℎ #LazioRoma pic.twitter.com/L5kaq1Sm0g

— Lega Serie A (@SerieA_EN) November 12, 2023