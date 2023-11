Ο ψηλότερος ξύλινος ουρανοξύστης του κόσμου: Το έργο θα σπάσει όλα τα ρεκόρ

Ένα μνημειώδες έργο οικολογικής αρχιτεκτονικής πρόκειται να ξεκινήσει την Αυστραλία, καθώς οι τοπικές αρχές ενέκριναν πρόσφατα την κατασκευή του ψηλότερου μέχρι σήμερα ουρανοξύστη από ξύλο. Το σχέδιο για την ανέγερση του κτιρίου που θα σπάσει το ρεκόρ ανήκε στην κατασκευαστική Grange Development, και πήρε μόλις την Πέμπτη (2/11) το «πράσινο φως» από επιτροπή αξιολόγησης του Περθ. Το γιγάντιο οικοδόμημα με το όνομα C6 θα αποτελείται κυρίως από 40% ξύλο και έναν σκελετό από τσιμέντο για λόγους αντοχής.

Σύμφωνα με τη New York Post, ο ουρανοξύστης C6 προορίζεται να ξεπεράσει κατά πολύ κάθε άλλο κτίριο της κατηγορίας του. Δεσπόζοντας στα 190 μέτρα ύψος, θα είναι υπερδιπλάσιο του ουρανοξύστη Ascent στο Γουινσκόνσιν των ΗΠA, ύψους 85 μέτρων και τωρινό κάτοχο του ρεκόρ. Ταυτόχρονα, θα στέκεται ψηλότερα και από το υπό κατασκευή Atlassian Headquarters του Σίδνεϊ, με ύψος 182 μέτρα. Το εν λόγω κτίριο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2026, και θα κρατήσει το παγκόσμιο ρεκόρ για τουλάχιστον κάποιο διάστημα, όσο ολοκληρώνεται το C6.

Για την κατασκευή του ουρανοξύστη θα κατασκευαστεί ένας «εξωσκελετός» από ατσάλι, πάνω στον οποίο θα εφαρμοστούν να ξύλινα μέρη που θα επενδύουν το κτίριο, ενώ ο πυρήνας του θα αποτελείται από τσιμέντο. Ο τρόπος κατασκευής έχει ως στόχο να χρησιμοποιήσει, αν όχι αποκλειστικά, όσο το δυνατόν περισσότερα οικολογικά και ανανεώσιμα υλικά.

«Δεν μπορούμε να καλλιεργήσουμε τσιμέντο», είχε γράψει σε αναφορά του ο διευθυντής της Grange Development, Τζέιμς Ντίμπλ, ενώ αναφέρθηκε στο project ως «Ένα νέο, προσβάσιμο σε όλους σχέδιο που χρησιμοποιεί την υβριδική οικοδόμηση για να ισορροπήσει την παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα των συμβατικών μεθόδων».

Australia just greenlit the world’s tallest wooden skyscraper, and It’s a game changer.. https://t.co/yWLHySoTeg

— Dez Blanchfield (@dez_blanchfield) October 27, 2023