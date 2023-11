Ο πιο σέξι άντρας 2023: Διάσημος πρωταγωνιστής στην πρώτη θέση του People

Τον πιο σέξι άνδρα της για το 2023 αποκάλυψε το περιοδικό People και δεν είναι άλλος από τον πρωταγωνιστή της σειράς «Grey’s Anatomy» Πάτρικ Ντέμπσεϊ. Η αποκάλυψη έγινε στο χθεσινό επεισόδιο της εκπομπής «Jimmy Kimmel Live», με τον ηθοποιό να δηλώνει: «Είμαι απλά χαρούμενος που έβγαλαν απόφαση και που φέτος ήμουν εγώ» και πρόσθεσε πως η οικογένειά του το βρήκε αστείο όταν έμαθε για τον νέο του τίτλο. «Γέλασαν, αρκετά δυνατά. Έλεγαν: ‘Όχι, σοβαρά τώρα, ποιος είναι ο πιο σέξι άνδρας;’». Όσο για το πώς αντέδρασε ο ηθοποιός του «Grey’s Anatomy» όταν έμαθε τα νέα, δήλωσε στο περιοδικό People σε συνέντευξή του πως ήταν «εντελώς σοκαρισμένος». «Και μετά άρχισα να γελάω, πιστεύοντας πως επρόκειτο για αστείο. Πάντα ήμουν η παράνυμφος και όχι η νύφη» είπε. «Το είχα ξεχάσει τελείως και δεν είχα καν σκεφτεί ποτέ ότι θα βρεθώ σε αυτή τη θέση. Οπότε το εγώ μου τονώθηκε».

People has named Patrick Dempsey the Sexiest Man Alive of 2023. pic.twitter.com/IJX8M5lQfy

— Pop Base (@PopBase) November 8, 2023