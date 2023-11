Αμπάς επίθεση: Πυρά κατά του κονβόι που μετέφερε τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής

Ένοπλη επίθεση φέρεται να δέχτηκε η αυτοκινητοπομπή του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, σήμερα το μεσημέρι. Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε η ομάδα με την ονομασία «Children of Abu Jandel», σημειώνοντας πως είχαν δώσει προθεσμία 24 ωρών στον Μαχμούντ Αμπάς για αναλάβει δράση αναφορικά με την κατάσταση στη Γάζα και να λάβει μέτρα κατά του Ισραήλ, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το CNNTurk. To CNNTurk μεταδίδει ότι «αναφέρεται πως η αυτοκινητοπομπή του Παλαιστίνιου προέδρου Μαχμούντ Αμπάς δέχθηκε πυρά. Σύμφωνα με τις τελευταίες έκτακτες πληροφορίες, στην επίθεση πυροβολήθηκε ένα άτομο». To βίντεο που φέρεται να σχετίζεται με την επίθεση αναρτήθηκε πριν από λίγη ώρα από το τουρκικό μέσο EHA MEDIA.

Σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα «Hurriyet»: «Η ομάδα “Παιδιά του Αμπού Τζαντέλ” εξέδωσε χθες γραπτή δήλωση, δίνοντας στον Μαχμούντ Αμπάς τελεσίγραφο 24 ωρών για να αναλάβει δράση στη Γάζα και να λάβει μέτρα κατά του Ισραήλ. Σε γραπτή δήλωση που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ζητήθηκε από τον Αμπάς να κάνει μια σαφή δήλωση με την οποία να απορρίπτει τις δηλώσεις του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μπλίνκεν».

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα,

«Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς συναντήθηκε με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν σε μια αιφνιδιαστική επίσκεψη του Αμερικανού αξιωματούχου στη Δυτική Όχθη την Κυριακή. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Αμπάς φέρεται να δήλωσε ότι θα πρέπει να επιτραπεί η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας και ότι θα πρέπει να κηρυχθεί άμεση κατάπαυση του πυρός, ενώ ο Μπλίνκεν δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεσμεύονται για την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Παρά ταύτα, ο Μπλίνκεν δεν ζήτησε κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια της συνάντησης. Ο Αμερικανός υπουργός δήλωσε ότι οι Παλαιστίνιοι δεν πρέπει να εξαναγκαστούν να μεταναστεύσουν και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν την ίδρυση ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους».