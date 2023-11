Κόρτνεϊ Καρντάσιαν γέννησε: Πατέρας για πρώτη φορά ο Τράβις Μπάρκερ

Το πρώτο τους παιδί μαζί απέκτησαν η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν και ο Τράβις Μπάρκερ, όπως μεταφέρουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Η 44χρονη τηλεπερσόνα και ο 47 ετών ντράμερ των Blink 182 καλωσόρισαν τον γιο τους, ύστερα από πολλές προσπάθειες της Καρντάσιαν να μείνει έγκυος. Μέχρι ώρας, κανένας από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει τον ερχομό του παιδιού τους. Αυτό είναι το τέταρτο παιδί της Κόρτνεϊ Καρντάσιαν. Από τη σχέση της με τον Σκοτ Ντίσικ, έχει αποκτήσει τον Μέισον Ντας, την Πενέλοπε Σκότλαντ και τον Ρέιν Άστον. Όπως αποκάλυψε πρόσφατα στο Vanity Fair, η Καρντάσιαν και ο σύζυγός της συνέλαβαν το παιδί φυσικά κι όχι με τεχνητό τρόπο. «Ήρθε όταν, τόσο εγώ, όσο κι ο Τράβις δεν το σκεφτόμασταν πλέον κι όταν είχα σταματήσει τις θεραπείες γονιμότητας» είπε χαρακτηριστικά. Εξήγησε επίσης, πως τα σχόλια για την ηλικία της σε σχέση με τη μητρότητα δεν την «αγγίζουν» πλέον.

«Αυτά τα σχόλια δεν με επηρεάζουν. Σε αυτούς που τα λένε, λέω απλά “πώς μπορείτε να αμφισβητείτε το πλάνο του Θεού;”. Γιατί εγώ έτσι βλέπω αυτή την εγκυμοσύνη. Ότι είναι σχέδιο του Θεού» τόνισε. Η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν ξεκίνησε τη διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης με τον αγαπημένο της, λίγο πριν παντρευτούν. Ωστόσο, η ίδια αναφέρει πως «σπρώχτηκε σε αυτή την κατεύθυνση σαν να ήταν η μόνη της επιλογή». Εξήγησε ότι: «Η αλήθεια είναι ότι ένιωθα σαν να έκανα κάτι που δεν ήταν σωστό για εμένα. Η διαίσθησή μου μου έλεγε ότι δεν ήταν κατάλληλο για μένα. Δεν παίρνω καν φάρμακα φανταστείτε. Όλα αυτά δρουν ενάντια στο σώμα μου. Ήξερα βαθιά μέσα μου ότι δεν ήταν σωστό. Συνέχισα να λέω στον Τράβις “αν είναι γραφτό να κάνουμε μωρό, τότε απλά θα συμβεί”. Και έτσι ήταν. Όταν σταματήσαμε να επιβάλλουμε τη διαδικασία, τότε έγινε».

