Άγιαξ: Πρώτη νίκη, μετά από 5 σερί ήττες στο πρωτάθλημα

Μετά την λύση της συνεργασίας του Άγιαξ με τον προπονητή Μορίς Στάιν ύστερα μετά από 5 σερί ήττες στο Πρωτάθλημα Eredivisie, στην ομάδα κλήθηκε να πάει ο πρώην προπονητής της Εθνικής Ελλάδος Τζον φαν Σιπ. Με το ντεμπούτο στον πάγκο, ο φαν Σιπ οδήγησε και στην πρώτη νίκη του από τον Αύγουστο, τόσο σε όλες τις διοργανώσεις όσο και στην Eredivisie. Η Φόλενταμ υποδέχτηκε τον Άγιαξ για την 3η αγωνιστική (για την εξ αναβολής αναμέτρηση της 3ης αγωνιστικής), πήρε το διπλό με σκορ 2-0 και ξεκόλλησε τον Άγιαξ από την τελευταία θέση της βαθμολογίας, με αποτέλεσμα να είναι στην 15η με 8 βαθμούς.

Ο Άγιαξ, ήταν εμφανώς ανώτερος στο παιχνίδι με την Φόλενταμ, δημιούργησε πολλές φάσεις, όμως είχε πρόβλημα στο τελείωμά τους. Οι παίχτες σπατάλησαν πολλές ευκαιρίες μέχρι το 57ο λεπτό, όταν και ήρθε η λύτρωση. Ο Στίβεν Μπέρχβαϊν με προσπάθεια μέσα από την περιοχή άνοιξε το σκορ και συνάμα τον δρόμο για τη νίκη. Ο Τσούμπα Άκπομ που πέρασε αλλαγή στο 79′ διαμόρφωσε το τελικό 2-0 δέκα λεπτά αργότερα.

