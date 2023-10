Ρόμπερτ Ντε Νίρο καταγγελίες: Ο ηθοποιός κατηγορείται για ανάρμοστες συμπεριφορές

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο βρίσκεται μπλεγμένος σε μια νομική διαμάχη με την πρώην βοηθό του, η οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να έχει σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ειδησεογραφικού πρακτορείου, Radar Online, η νομική σύγκρουση μεταξύ του διάσημου ηθοποιού και της πρώην υπαλλήλου του, Γκράχαμ Τσέις Ρόμπινσον, περιστρέφεται γύρω από ισχυρισμούς για λεκτική κακοποίηση που της απηύθυνε ο ηθοποιός. Ως εκ τούτου, ο Ντε Νίρο εμφανίστηκε χθες στο ομοσπονδιακό δικαστήριο, για να καταθέσει σχετικά με τις κατηγορίες της Ρόμπινσον, η οποία ισχυρίζεται ότι χρησιμοποίησε υποτιμητικές εκφράσεις, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης βωμολοχιών, και ότι συμμετείχε σε ανάρμοστες τηλεφωνικές συνομιλίες μαζί της, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων κατά τις οποίες ουρούσε.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο κίνησε νομικές διαδικασίες εναντίον της Ρόμπινσον, λέγοντας ότι χρησιμοποιούσε υπερβολικά το Netflix κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας, έκανε κατάχρηση της πιστωτικής κάρτας της εταιρείας και συμμετείχε σε άλλες μη εξουσιοδοτημένες δραστηριότητες. Σε απάντηση της αγωγής του Ντε Νίρο, η Ρόμπινσον ανταπέδωσε αγωγή με το ποσό των 12 εκατομμυρίων δολαρίων, επικαλούμενη διακρίσεις λόγω φύλου. Η Ρόμπινσον κατείχε προηγουμένως τη θέση της αντιπροέδρου στην εταιρεία παραγωγής του Ντε Νίρο, Canal Productions, αλλά παραιτήθηκε το 2019.

Μεταξύ των ισχυρισμών της, η Ρόμπινσον κατηγόρησε τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο ότι ήταν ένας μη υποστηρικτικός εργοδότης που καλλιεργούσε ένα τοξικό εργασιακό περιβάλλον. Ισχυρίστηκε επίσης ότι είχε χρησιμοποιήσει υποτιμητική γλώσσα, αναφερόμενος σε εκείνη με προσβλητικές εκφράσεις. Επιπλέον, οι ηχογραφήσεις που διέρρευσαν περιείχαν μια συνομιλία μεταξύ του Ντε Νίρο και της συντρόφου του, Τίφανι Τσεν, όπου ο Ντε Νίρο εξέφρασε την απογοήτευσή του για τη Ρόμπινσον, ρωτώντας: «Ποια στο διάολο νομίζει ότι είναι;».

Ο νομικός εκπρόσωπος του ηθοποιού απάντησε αμφισβητώντας τη συνάφεια της ηχογράφησης που διέρρευσε, υποστηρίζοντας ότι απλώς παρουσίαζε έναν οργισμένο εργοδότη που απειλούσε να απολύσει τη Ρόμπινσον για απειθαρχία. Υποστήριξαν ότι το φωνητικό μήνυμα δεν αφορούσε διακρίσεις λόγω φύλου και τόνισαν ότι η χρήση υψωμένων φωνών και βωμολοχιών ήταν σπάνια και όχι παράνομη.

