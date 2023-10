Χαντίντ – Παλαιστίνη: Ο πατέρας των μοντέλων συγκρίνει τους Ισραηλινούς με τους Ναζί

Ο Μοχάμεντ Χαντίντ, ο πατέρας των Τζίτζι και Μπέλα Χαντίντ, μοιράστηκε ένα μήνυμα στα social media για τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης. Αν και η φωτογραφία που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, έχει πλέον διαγραφεί, κάποιοι πρόλαβαν να τη δουν και να τη σχολιάσουν. Σε αυτή, ο Μοχάμεντ Χαντίντ έκανε σύγκριση της ισραηλινής κυβέρνησης με τους Ναζί.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο Παλαιστίνιος κτηματομεσίτης εξέφρασε την άποψή του ότι και οι δύο πλευρές είχαν χαρακτηρίσει τα θύματα ως τρομοκράτες, ανεξάρτητα από τις πραγματικές τους πράξεις, ενώ σημείωσε ότι ορισμένα άτομα με παλαιστινιακές και εβραϊκές ρίζες είχαν αλλάξει τα ονόματά τους.

Poor Palestinians literally gave refuge for European Jews after the war. And they kicked Palestinians out. They even changed locks. Mohamed Hadid's(Gigi's father) family went through it. pic.twitter.com/VOWQPRP6oK

— Israel did 9/11 (@LoveTamako1) October 25, 2023