Μάθιου Πέρι Φιλαράκια: Το καστ της σειράς ετοιμάζει κοινή δήλωση

Το καστ της σειράς «Friends» φέρεται να ετοιμάζει κοινή δήλωση για τον ξαφνικό θάνατο του συμπρωταγωνιστή τους, Μάθιου Πέρι,σε ηλικία 54 ετών, όπως αναφέρει η Daily Mail. Στην εμβληματική κωμική σειρά ο Πέρι υποδυόταν τον Τσάντλερ και τα υπόλοιπα «φιλαράκια» συμπλήρωναν οι Τζένιφερ Άνιστον, Κόρτνεϊ Κοξ, Ματ Λε Μπλανκ, Λίζα Κούντροου και Ντέιβιντ Σουίμερ. Η σειρά απέκτησε τεράστια δημοτικότητα από το 1994 όπου και κυκλοφόρησε και παραμένει αγαπητή μέσα από τις επαναλήψεις.

Οι πρωταγωνιστές της σειράς δεν έχουν ακόμη σχολιάσει δημόσια τον θάνατο του Πέρι και λέγεται ότι είναι βαθιά επηρεασμένοι από αυτόν. Η ανταποκρίτρια της showbiz, Kinsey Schofield, αποκάλυψε ότι εργάζονται για μια κοινή δήλωση. Σύμφωνα με πηγές, θεωρούσαν τον Πέρι αδελφό τους και τον στήριζαν σε δύσκολες στιγμές. Εκφράζουν το σοκ και τη θλίψη τους, καθώς πίστευαν ότι βρισκόταν σε καλό σημείο πριν τον απροσδόκητο θάνατό του. Ο Πέρι και οι συμπρωταγωνιστές του επανενώθηκαν για ένα ειδικό αφιέρωμα επανένωσης το 2021, το οποίο τους χάρισε μια υποψηφιότητα Emmy για το βραβείο Outstanding Variety Special (Pre-Recorded).

