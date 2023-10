Χαμάς φεστιβάλ – νεκροί: Βρέθηκε το πτώμα της νεαρής Σάνι Λουκ

Το πτώμα της Ισραηλινογερμανής Σάνι Λουκ, η οποία πιστεύεται ότι είχε απαχθεί ζωντανή εν μέσω της επίθεσης της Χαμάς στο μουσικό φεστιβάλ στο Ρέιμ του Ισραήλ, βρέθηκε τη Δευτέρα, με την αδελφή της Λουκ, Αντι, να επιβεβαιώνει τον θάνατο του Shani στο Instagram, σύμφωνα με την Jerusalem Post. Σύμφωνα με τη Bild η αδελφή της Σάνι Λουκ έγραψε στο Instagram: «Με λύπη μας ανακοινώνουμε τον θάνατο της αδελφής μου, Shani Nicole Louk, η μνήμη της ας είναι ευλογία». Αυτό είναι το instagram story της αδελφής της Ισραηλινογερμανής που αγνοούνταν

Η μητέρα της Λουκ, Ρικάρντα, δήλωσε στο γερμανικό RTL/ntv ότι ενημερώθηκε την Κυριακή ότι η κόρη της δεν ήταν πλέον ζωντανή.

Σύμφωνα με το Times of Israel η οικογένεια της Σάνι Λουκ δήλωσε ότι έλαβαν επιστολή από την ισραηλινή υπηρεσία διάσωσης Zaka, στην οποία αναφέρεται ότι ένα οστό από τη βάση του κρανίου της, χωρίς το οποίο ένα άτομο δεν μπορεί να επιβιώσει, είχε ανακτηθεί και ταυτοποιηθεί. Η απαχθείσα που η Χαμάς περιέφερε το σώμα της στη Γάζα. H Λουκ διακρινόταν σε πλάνα που έκαναν τον γύρο του κόσμου την ημέρα της επίθεσης να κείτεται ακίνητη στο πίσω μέρος ενός φορτηγού αφού απήχθη και μεταφέρθηκε στη Γάζα.

Δεν ήταν σαφές αν ήταν ζωντανή στο βίντεο, αν και η μητέρα της Λουκ δήλωσε λίγες ημέρες αργότερα ότι ήταν ζωντανή και κρατούνταν σε νοσοκομείο στη Γάζα. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν οι προηγούμενες αναφορές σχετικά με το ότι η Λουκ κρατούνταν ζωντανή στη Γάζα ήταν ανακριβείς. Δεν είναι επίσης σαφές πού βρέθηκε η σορός της Λουκ και αν έχει επιστρέψει στο Ισραήλ. Η Λουκ συμμετείχε στο μουσικό φεστιβάλ Supernova κοντά στο Ρέιμ στις 7 Οκτωβρίου, όταν οι τρομοκράτες της Χαμάς εξαπέλυσαν την επίθεσή τους, σκοτώνοντας πάνω από 260 πολίτες μόνο στην επίθεσή τους εκεί, στο συγκεκριμένο πάρτι όπου διασκέδαζαν κυρίως νεαρά άτομα.

Shani Louk, the 23 year-old German who was seen on Hamas videos ravaged and wounded displayed as a trophy in Gaza— has been found dead today.

IDF soldiers located her body in Gaza and brought her back to Israel.

May her memory be a blessing 🕯️ pic.twitter.com/1LBOvRXK2e

