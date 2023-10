21χρονη προπονήτρια Αυστραλία: Δολοφονία σοκ σε ιδιωτικό σχολείο

Σοκαρισμένη είναι η κοινή γνώμη στην Αυστραλία από την είδηση της δολοφονίας της προπονήτριας υδατοσφαίρισης, Λίλι Τζέιμς. Το πτώμα της βρέθηκε μέσα στο μπάνιο ενός ελίτ ιδιωτικού σχολείου στο Σίδνεϊ. Η Αυστραλία ξύπνησε την Πέμπτη (26/10) σοκαρισμένη από την είδηση για τον εντοπισμό ενός πτώματος μέσα στο μπάνιο ενός επίλεκτου ιδιωτικού σχολείου στο Σίδνεϊ. Η αστυνομία εμφανίστηκε στο σχολείο του καθεδρικού ναού του Αγίου Ανδρέα λίγο πριν τα μεσάνυχτα, μετά από μια ανατριχιαστική κλήση έκτακτης ανάγκης. Εντόπισε την 21χρονη προπονήτρια υδατοσφαίρισης Λίλι Τζέιμς, νεκρή, με εκτεταμένα τραύματα στο κεφάλι.

Οι ντετέκτιβ πιστεύουν ότι δολοφονήθηκε κατά πάσα πιθανότητα με σφυρί ώρες νωρίτερα, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται ανώνυμες πηγές. Το CCTV φέρεται να απαθανάτισε τον συνάδελφό της, τον 24χρονο προπονητή χόκεϋ Paul Thijssen, να μπαίνει στο μπάνιο μετά από αυτήν. Ο Thijssen, ο οποίος επίσης έκανε την κλήση στις αρχές, εμφανίστηκε αργότερα μόνος. Αν και η αστυνομία δεν έκανε δημόσια σχόλια σχετικά με ένα πιθανό κίνητρο, τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η νεαρή γυναίκα είχε πρόσφατα τερματίσει τη σχέση της μαζί του, μία σχέση που διήρκεσε μόλις πέντε εβδομάδες. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ένα μεγάλο ανθρωποκυνηγητό με επίκεντρο το προάστιο Vaucluse. Εκεί βρήκαν αντικείμενα «που σχετίζονται με την ανθρωποκτονία» – φέρεται ότι το φονικό όπλο – σε έναν κάδο και το πρωί της Παρασκευής, ένα πτώμα που αργότερα επιβεβαιώθηκε ότι ανήκε στον Thijssen.

#GALLERY: Students have returned to St Andrew’s Cathedral School for the first time since the murder of water polo coach Lilie James. Mourners placed flowers and tributes to Lilie outside the school this morning, which was closed last Thursday and Friday while a crime scene was… pic.twitter.com/pOqdGu6oKY — 9News Sydney (@9NewsSyd) October 30, 2023

Συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν την Λίλι Τζέιμς

Oι φίλοι και η οικογένεια αποχαιρετούν στο μεταξύ μία ευγενική φίλη και μια μανιώδης αθλήτρια. Παράλληλα με την υδατοσφαίριση, της άρεσε ο χορός και το κολύμπι, ενώ σπούδαζε αθλητικές επιχειρήσεις στο πανεπιστήμιο, δουλεύοντας παράλληλα στο σχολείο. «Ήταν ζωντανή, εξωστρεφής και πολύ αγαπητή από την οικογένεια και τους φίλους της», ανέφερε η οικογένεια της Τζέιμς σε δήλωση. «Είμαστε συντετριμμένοι». «Μας την έκλεψαν», έγραψε ο οικογενειακός της φίλος Ντάνιελ Μάκοβετς σε μια έκκληση συγκέντρωσης κεφαλαίων για την οικογένεια. «Θα θρηνούμε για πάντα αυτή την απώλεια», είπε.

Σε ένα σημείωμα προς τους γονείς, η επικεφαλής της σχολής του καθεδρικού ναού του Αγίου Ανδρέα είπε ότι ανησυχεί βαθιά για όλους τους εμπλεκόμενους. «Οι φρικαλεότητες του κακού δεν καθορίζουν και δεν θα καθορίσουν την κοινότητά μας, αυτός είναι ο όρκος μου», είπε η Τζούλι ΜακΓκόνιγκλ. Ο κ. Thijssen, Ολλανδός υπήκοος, ήταν πρώην αρχηγός αθλημάτων στο σχολείο πριν γίνει μέλος του προσωπικού. Ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας Κρις Μινς έστειλε επίσης τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια της κυρίας Τζέιμς, περιγράφοντας τον θάνατό της ως «φρικτό έγκλημα». «[Είναι] ένα από τα χειρότερα που έχω δει στη δημόσια ζωή μου και μπορώ μόνο να φανταστώ τι περνάει [η] οικογένεια αυτή τη στιγμή», είπε.

Πληθαίνουν τα περιστατικά έμφυλης βίας στην Αυστραλία

Η υπόθεση έχει αναζωπυρώσει τη συζήτηση για το πώς η Αυστραλία αγωνίζεται εδώ και καιρό να πατάξει αυτό που συχνά αποκαλείται «επιδημία» ενδοοικογενειακής βίας στη χώρα. Η κ. Τζέιμς είναι η 41η Αυστραλή φέτος που πεθαίνει ως αποτέλεσμα έμφυλης βίας, σύμφωνα με το έργο Counting Dead Women. Μόνο τις τελευταίες 10 ημέρες, τρεις γυναίκες – η Νοτιοαυστραλιανή Krystal Marshall, μια άγνωστη γυναίκα από την Καμπέρα και η Λίλι Τζέιμς φέρεται να δολοφονήθηκαν από άνδρες που γνώριζαν. Όλα τα εγκλήματα έγιναν μέσα στα σπίτια τους ή στο χώρο εργασίας τους. Η Αυστραλία έχει ένα Εθνικό Σχέδιο για τον τερματισμό της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών από το 2010, αλλά τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι τα ποσοστά βίας παραμένουν πεισματικά υψηλά.

Ένα νέο 10ετές σχέδιο εισήχθη πέρυσι – αυτή τη φορά με εφικτούς στόχους. Δίνει έμφαση στην έγκαιρη παρέμβαση, στη βελτίωση των απαντήσεων της αστυνομίας και της δικαιοσύνης, στη δημιουργία περισσότερων κατοικιών έκτακτης ανάγκης και στην αύξηση της υποστήριξης τραυματισμών στους επιζώντες των θυμάτων. Σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα, ενώ περισσότερο από το 90% των Αυστραλών αναγνωρίζουν ότι η βία κατά των γυναικών είναι πρόβλημα στη χώρα, λίγο λιγότερο από τους μισούς λένε ότι είναι πρόβλημα στο δικό τους προάστιο ή πόλη. Η ίδια μελέτη διαπίστωσε επίσης ότι περίπου τέσσερις στους 10 Αυστραλούς πιστεύουν εσφαλμένα ότι άνδρες και γυναίκες είναι εξίσου πιθανό να διαπράξουν ενδοοικογενειακή βία.