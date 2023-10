Άλκμααρ – Ναϊμέχεν: Πάγωσε το γήπεδο με τον Μπας Ντοστ

Στην χθεσινή (29/10) αναμέτρηση που η Άλκμααρ υποδέχτηκε την Ναϊμέχεν για την την 10η αγωνιστική του Eredivisie, το παιχνίδι στο 87ο λεπτό ματαιώθηκε. Το γήπεδο όλο πάγωσε με αυτό που συμβαίνει στον αγωνιστικό χώρο.

Συγκεκριμένα, περίπου έναν μηνά μετά την κατάρρευση του Ετιέν Φάεσεν στο παιχνίδι κόντρα στον Άγιαξ, και ο Μπας Ντοστ είχε μια αντίστοιχα δύσκολη στιγμή κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού Άλκμααρ – Ναϊμέχεν.

Δείτε την κατάρρευση του Ετιέν Φάεσεν:

🇳🇱 Bas Dost collapsed in the center circle during the match between AZ Alkmaar and NEC.

I am puzzled as to why the mainstream media have been so quiet about the fact that athletes have been regularly collapsing ever since the administration of these gene therapies began. pic.twitter.com/oUhSpL33to

— Dr. Simon Goddek (@goddeketal) October 29, 2023