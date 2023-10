Γκόλντι Χον: Ισχυρίζεται πως είχε συνάντηση με εξωγήινους

Η διάσημη ηθοποιός Γκόλντι Χον μοιράστηκε με το κοινό της μια αξιοσημείωτη εμπειρία που έχει ζήσει στο παρελθόν. Μιλώντας στο «Time to Walk», η ηθοποιός περιέγραψε πως σε ηλικία περίπου 20 ετών, είχε μια συνάντηση με εξωγήινα όντα, ενώ κοιμόταν σε ένα αυτοκίνητο στην έρημο της Δυτικής Καλιφόρνιας. Όπως είπε, ένιωσε αυτά τα όντα να την αγγίζουν, ενώ όπως λέει της άφησαν μια καλοπροαίρετη αίσθηση. «Άγγιξαν το πρόσωπό μου και ήταν σαν το δάχτυλο του Θεού», θυμήθηκε. «Ήταν το πιο καλοπροαίρετο, στοργικό συναίσθημα. Αυτό ήταν δυνατό. Ήταν γεμάτο φως». Ανέφερε επίσης ότι άκουσε έναν ήχο και είδε τριγωνικά κεφάλια, οντότητες ασημί χρώματος έξω από το αυτοκίνητό της. Ένιωθε παράλυτη και αβέβαιη αν ήταν αληθινό. Η συνάντηση τελείωσε με την αίσθηση ότι αισθάνθηκε σαν να βγήκε από ένα δυναμικό πεδίο.

«Άκουγα αυτόν τον έντονο ήχο στο αυτί μου. Ήταν τόσο υψηλή συχνότητα. Και κοίταξα έξω από το παράθυρο και είδα αυτά τα δύο ή τρία τριγωνικά κεφάλια. Είχαν ασημί χρώμα, κάθετο στόμα, μικροσκοπική μύτη και δεν είχα αυτιά. Με έδειχναν κι ένιωθα σαν αντικείμενο. Ένιωθα σαν να πνιγόμουν, δεν μπορούσα να κουνηθώ. Ήμουν παράλυτη και δεν ήξερα αν ήταν αληθινό ή όχι», εξήγησε. Αργότερα, θυμήθηκε ένα όνειρο που είχε δει, κατά το οποίο παρατήρησε έξι φώτα να αναδύονται από ένα βουνό πριν επισκεφθεί ξανά το ίδιο σημείο στην πραγματικότητα. Παρόλο που δεν είχε παρόμοιες εμπειρίες από τότε, τόνισε τη σημασία του να μην απορρίπτει κανείς το φαινομενικά αδύνατο και ενθάρρυνε το κοινό την απορία και την πίστη του σε πράγματα πέρα από αυτά που μπορούμε να δούμε.

Goldie Hawn reveals she had a ‘powerful’ encounter with aliens: They ‘touched my face’ https://t.co/N2Eyrvazc2 pic.twitter.com/PguNDHXja2

— Page Six (@PageSix) October 27, 2023