Τέιλορ Σουίφτ περιουσία: Η διάσημη τραγουδίστρια είναι πλέον δισεκατομμυριούχος

Η Τέιλορ Σουίφτ έγινε επίσημα δισεκατομμυριούχος, μετά από 17 χρόνια καριέρας στη μουσική βιομηχανία. Η ιδιότητά της ως δισεκατομμυριούχου επιβεβαιώθηκε από το Bloomberg, τοποθετώντας την στην ελίτ του «δεκαψήφιου κλαμπ», μαζί με προσωπικότητες όπως η Κιμ Καρντάσιαν και η Όπρα Γουίνφρεϊ. Η καθαρή αξία της Σουίφτ ενισχύθηκε σημαντικά από την επιτυχημένη περιοδεία της Eras Tour, η οποία βρίσκεται σε καλό δρόμο για να γίνει η πιο κερδοφόρα περιοδεία στην ιστορία. Το επίτευγμα αυτό είναι αξιοσημείωτο, καθώς είναι μία από τις λίγες που έφτασαν σε αυτό το ορόσημο αποκλειστικά μέσω της μουσικής και της ερμηνείας.

Η περιοδεία όχι μόνο αύξησε την καθαρή αξία της Swift, αλλά πρόσθεσε επίσης 4,3 δισεκατομμύρια δολάρια στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν των Ηνωμένων Πολιτειών, χάρη στα ταξίδια, τις πωλήσεις εισιτηρίων και τις ευκαιρίες πώλησης εμπορευμάτων για τους θαυμαστές της. Το Eras Tour προβλέπεται να αποφέρει στην Τέιλορ Σουίφτ, το εντυπωσιακό ποσό των 4,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με το μερίδιό της στα έσοδα να εκτιμάται στο τυπικό για τη βιομηχανία 85%. Επιπλέον, η ταινία της Eras Tour σημείωσε τεράστια επιτυχία, με εισπράξεις άνω των 130 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως, και η τραγουδίστρια διαπραγματεύτηκε απευθείας με τους κινηματογράφους για τη διανομή του φιλμ, αυξάνοντας ενδεχομένως τα κέρδη της.

