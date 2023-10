Σερ φωνή: Η αποκάλυψη της διάσημης τραγουδίστριας

Η Σερ έκανε δηλώσεις και παραδέχτηκε πως ποτέ δεν ήταν φαν του εαυτού της. Όπως ανέφερε στο περιοδικό «Paper» η σταρ, ποτέ δεν της άρεσε η μουσική ή η φωνή της. «Δεν είμαι φαν της Σερ, ποτέ δεν ήμουν. Αλλά μου αρέσει να το κάνω», είπε χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Ποτέ δεν μου άρεσε τόσο η φωνή μου. Αν είχα την επιλογή, πιθανότατα θα διάλεγα άλλη φωνή, αλλά δεν την έχω. Πήρα τη φωνή της μητέρας μου». Όπως εξήγησε παρακάτω, πιστεύει πως ο τόνος της φωνής της είναι περίεργος. «Δεν ακούγομαι σαν άντρας, αλλά δεν ακούγομαι και σαν γυναίκα. Είμαι κάπου στο ενδιάμεσο», σημείωσε. Συμπλήρωσε επίσης: «Έχω αυτό το περίεργο στυλ. Κάνω αυτό ακριβώς που κάνουν όλοι, όταν δεν μπορούν να κρατήσουν μια νότα. Δεν προφέρω καν τα σύμφωνα “ρ” και “σ”.

Υποθέτω ότι μερικά σύμφωνα είναι πιο δύσκολο να τραγουδηθούν, οπότε απλά δεν τα λέω». Πάρά το γεγονός ότι έχει μια πολύ επιτυχημένη καριέρα εδώ και πολλά χρόνια, πρόσθεσε πως δεν ένιωθε πάντα ικανοποιημένη από τους δίσκους της. «Έχω κάνει τόσα άλμπουμ και μερικά από αυτά, πίστευα ότι θα είναι καλύτερα. Θα ήθελα να μου αρέσει ένα άλμπουμ μου, χωρίς να έχει μέσα όλες αυτές τις επιτυχίες. Υπάρχουν πολλά, για τα οποία δεν είμαι τόσο ενθουσιασμένη», παραδέχτηκε κλείνοντας τη συνέντευξή της, ενώ σημείωσε πως «είναι αισιόδοξη» για το νέο άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει. Πρόκειται για το «Christmas», το οποίο ηχογράφησε με τον 37χρονο σύντροφό της, Αλεξάντερ Έντουαρντς. «Μου αρέσει αυτό το άλμπουμ. Όταν το ακούω, νιώθω ότι λειτούργησε. Δεν ήταν προγραμματισμένο, αλλά πέτυχε», είπε.

