Τζόαν Κόλινς – Χάρι Στάιλς: Η αμήχανη στιγμή με τον γνωστό τραγουδιστή

Η Τζόαν Κόλινς, η εμβληματική ηθοποιός του Χόλιγουντ, μίλησε για μια αμήχανη συνάντηση με τον τραγουδιστή Χάρι Στάιλς κατά τη διάρκεια του Met Gala το 2019 στα νέα της απομνημονεύματα, « Behind The Shoulder Pads: Tales I Tell My Friends». Η 90χρονη ηθοποιός μοιράστηκε την εμπειρία της στην λαμπερή εκδήλωση, ρίχνοντας φως σε ένα διασκεδαστικό περιστατικό με το πρώην μέλος των «One Direction». Σύμφωνα με την Κόλινς, η σύγκρουση προέκυψε όταν ο Χάρι Στάιλς πήδηξε στο τραπέζι μπροστά της, εμποδίζοντας τη θέα της, ενώ η Σερ ερμήνευε. Παρά τις εκκλήσεις τους να κατέβει, ο Στάιλς παρέμεινε ατάραχος, απορροφημένος από την παράσταση της τραγουδίστριας.Συγκεκριμένα, έγραψε: «Ο Χάρι Στάιλς πήδηξε στο τραπέζι μπροστά μας [όσοι κάθονταν στο τραπέζι της], καλύπτοντας τη θέα μας, και δεν έλαβε υπόψη του τις παρακλήσεις μας που του λέγαμε: “Κατέβα κάτω, δεν βλέπουμε”».

Η Κόλις πρόσθεσε: «Το εκλεπτυσμένο πλήθος τρελάθηκε γι’ αυτήν [τη Σερ], σηκώθηκε όρθιο και ζητωκραύγαζε. Η Μπέτι Μίντλερ, φορώντας καπέλο και φράκο με αστραφτερές μαύρες παγιέτες, ήρθε στο τραπέζι μας και χόρεψε μπούγκι με την Τζούλιαν Μουρ. Και είδα φευγαλέα την Γκουίνεθ Πάλτροου και την Κέιτι Χολμς να κάνουν το ίδιο». Και συνέχισε: «Η Σερ έφυγε μετά το πρώτο της νούμερο και στη συνέχεια επέστρεψε φορώντας το αυθεντικό κομψό μαύρο κεντημένο κορμάκι της Bob Mackie και μια τεράστια μαύρη σγουρή περούκα για να τραγουδήσει το “Believe”». Παρά την αμήχανη συνάντηση με τον Στάιλς, η Κόλινς δήλωσε ότι «θα επέστρεφε στο Met αμέσως», δηλώνοντας: «Λάτρεψα τον πρώτο μου Met Ball και σίγουρα θα πήγαινα ξανά με την καρδιά μου, αν και με 30.000 δολάρια η θέση, θα περιμένω να με καλέσουν!».