Ρόμπερτ Πάτινσον – σχέση: Πιο ερωτευμένος από ποτέ ο ηθοποιός

Η Σούκι Γουοτερχάουζ και ο Ρόμπερτ Πάτινσον παρευρέθηκαν στο ετήσιο γκαλά της GO Campaign στο Λος Άντζελες, εκφράζοντας τον έρωτά τους καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Το ζευγάρι, που είναι μαζί εδώ και πέντε χρόνια, έδειχνε πιο ερωτευμένο από ποτέ, με τη Γουοτερχάουζ να φοράει ένα αποκαλυπτικό μπορντό φόρεμα. Πόζαραν για φωτογραφίες και αλληλεπιδρούσαν με τους φίλους τους, ενώ δεν σταμάτησαν να ανταλλάσσουν φιλιά. Ο Ρόμπερτ Πάτινσον είναι πρεσβευτής της εκδήλωσης GO, η οποία στηρίζει τα ορφανά και ευάλωτα παιδιά παγκοσμίως.

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον έχει επιλέξει να κρατήσει τη σχέση του με τη Σούκι Γουότερχαουζ, όσο πιο ιδιωτική γίνεται. «Αν αφήσεις τους ανθρώπους να διεισδύσουν, απαξιώνεται αυτό που είναι η αγάπη. Αν ένας άγνωστος στο δρόμο σε ρωτούσε για τη σχέση σου, θα το θεωρούσες εξαιρετικά αγενές. Αν υψώνεις έναν τοίχο, πάει καλύτερα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί κάποιος να περπατάει στον δρόμο κρατώντας το χέρι του συντρόφου του και να είναι το ίδιο με το να το κάνω εγώ και εκατό άνθρωποι να σε φωτογραφίζουν», εξήγησε ο Πάτινσον σε πρόσφατη συνέντευξη και πρόσθεσε: «Η διαχωριστική γραμμή μεταξύ του πότε υποκρίνεσαι και πότε δεν υποκρίνεσαι θα θολώσει και θα τρελαθείς τελείως».

Δείτε τις φωτογραφίες και το βίντεο

Suki Waterhouse and Robert Pattinson posing for paparazzi at the GO Campaign’s Gala last night!🤍 pic.twitter.com/MMlZodsUWJ — dose of suki waterhouse (@doseofsuki) October 22, 2023