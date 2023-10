Maluma: Ανακοίνωσε σε συναυλία του ότι θα γίνει πατέρας – Δείτε το βίντεο

Ο Maluma χρειάστηκε να διακόψει τη συναυλία του στην Ουάσιγκτον, το βράδυ της Πέμπτης 19 Οκτωβρίου, για να κάνει μια ανακοίνωση. Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του, πίσω του στη μεγάλη οθόνη προβλήθηκε ένα βίντεο με τον ίδιο και την αγαπημένη του, Suzana Gomez. Στα πλάνα του κλιπ, περιλαμβάνεται και η στιγμή που μαθαίνουν ότι περιμένουν το πρώτο τους παιδ. Την είδηση αποκάλυψα νωρίτερα οι παρουσιαστές του podcast «Mamarazzis», Laura Fa και Lorena Vázquez για την El periódico de Barcelona.

Η Laura Fa είπε: «Ο Maluma θα γίνει πατέρας το 2024, η σύντροφός του Susana Gomez είναι έγκυος, μπορείτε ήδη να αρχίσετε να παρατηρείτε την κοιλιά της». Στη συνέχεια, η ίδια τόνισε ότι το ζευγάρι ήθελε να το κρατήσει μυστικό από τον Τύπο. Οι παρουσιαστές του podcast προσπάθησαν να επικοινωνήσουν με τον Maluma, τη Susana και τους συνεργάτες τους, αλλά δεν έλαβαν καμία απάντηση. Η Laura Fa τόνισε την αξιοπιστία της πληροφορίας, αναφέροντας ότι προέρχεται από στενή πηγή του τραγουδιστή. Με τη σειρά της, η Lorena Vázquez είπε ότι έχει λάβει πολλά μηνύματα που επικύρωναν την είδηση της εγκυμοσύνης.

Maluma announces he’s going to be a father during his concert in Washington, DC.

pic.twitter.com/RlRXkAioVv

— Pop Base (@PopBase) October 20, 2023