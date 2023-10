Ρόμπερτ Ντε Νίρο κόρη: Οι νέες υποχρεώσεις του μετά τον ερχομό της μικρής

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο μίλησε για τις νέες υποχρεώσεις που έχει, μετά τον ερχομό του παιδιού του. Μιλώντας στον «Guardian», ο βραβευμένος με Όσκαρ 80χρονος ηθοποιός, αναφέρθηκε στο έβδομο παιδί του, την κόρη του, Τζία Βιρτζίνια που ήρθε στη ζωή τον Απρίλιο. Για την ανατροφή των παιδιών του, είπε: «Δεν γίνεται πιο εύκολο. Είναι αυτό που είναι και είναι εντάξει. Δηλαδή, δεν κάνω και κάτι πολύ κουραστικό. Απλά είμαι εκεί και στηρίζω την κοπέλα μου. Εκείνη κάνει όλη τη σκληρή δουλειά. Αλλά έχουμε και βοήθεια, κάτι που είναι πολύ σημαντικό».

Στην ερώτηση για το αν ο απολαμβάνει την πατρότητα, ο Ντε Νίρο είπε: «Φυσικά και το απολαμβάνω. Με ένα μωρό όλα είναι διαφορετικά από ό,τι με το 11χρονο παιδί μου, τα ενήλικα παιδιά μου και τα εγγόνια μου. Όλα είναι διαφορετικά πλέον». Τέλος ο σπουδαίος αστέρας του Χόλυγουντ τόνισε: «Λοιπόν, δεν μιλάω στα ενήλικα παιδιά μου με τον τρόπο που μιλάω στο μωρό μου ή με τον τρόπο που μιλάω στο 11χρονο παιδί μου, αν κι είναι αρκετά έξυπνο».

