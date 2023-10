Γάζα νοσοκομείο: Αναφορές για τουλάχιστον 500 νεκρούς από χτύπημα Ισραηλινών

Σε τουλάχιστον 500 ανήλθε ο αριθμός των ανθρώπων που σκοτώθηκαν κατά την επίθεση στο νοσοκομείο al-Ahli Arab Baptist Hospital, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς στη Γάζα.

BREAKING 🇵🇸 : At least 200 people killed after Israeli terror forces bombed Arab Baptist hospital in #Gaza pic.twitter.com/IUbQ9nOPMI — Zaid Ahmd  (@realzaidzayn) October 17, 2023

Israel hit the Arab Baptist Hospital in Gaza. According to Gazan officials, there are around 300 dead and more than 200 wounded. pic.twitter.com/uRQo187Xb3 — Levent Kemal (@leventkemaI) October 17, 2023

Israel hit the Arab Baptist Hospital in Gaza. According to Gazan officials, there are around 300 dead and more than 200 wounded. pic.twitter.com/uRQo187Xb3 — Levent Kemal (@leventkemaI) October 17, 2023

Εάν επιβεβαιωθεί, η επίθεση θα είναι μακράν η πιο θανατηφόρα ισραηλινή αεροπορική επιδρομή από το 2008, γράφει το AP. Ο ισραηλινός στρατός δεν επιβεβαιώνει, αλλά και δεν διαψεύδει ακόμα τις αναφορές που έρχονται από την πλευρά των Παλαιστινίων και συγκεκριμένα από το υπουργείο Υγείας, που ελέγχεται από τη Χαμάς.Ανεπισήμως, ωστόσο, ισραηλινές πηγές αποδίδουν τον βομβαρδισμό σε νοσοκομείο της Γάζας, σε ρουκέτα που εκτοξεύθηκε από τη Χαμάς και αστόχησε.

Τα μέσα ενημέρωσης του Ισραήλ επισημαίνουν ότι ο στρατός ερευνά το περιστατικό. Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Daniel Hagari λέει ότι θα ενημερώσει μόλις έχει περισσότερες πληροφορίες. Στα social media κυκλοφορούν βίντεο και φωτογραφίες που φέρεται πως δείχνουν το σημείο όπου βρίσκεται το νοσοκομείο:

AL Jazeera: Το νοσοκομείο στην πόλη της Γάζας «καίγεται ακόμα»

Το νοσοκομείο Al-Ahli Arabi Baptist στην πόλη της Γάζας «καίγεται ακόμα» μετά την αναφερόμενη ισραηλινή αεροπορική επιδρομή, μετέδωσε το Al Jazeera. Ένας δημοσιογράφος του Al Jazeera που κάνει ρεπορτάζ επί τόπου γράφει: «Η κατάσταση εδώ είναι πραγματικά καταστροφική. Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι κάτω από τα ερείπια των κατεστραμμένων κτιρίων. Ιατρικές ομάδες προσπαθούν να απομακρύνουν τα θύματα, αλλά υπάρχει ένας αυξανόμενος αριθμός θυμάτων σε διάφορες περιοχές της Λωρίδας της Γάζας».