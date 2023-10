Κιθ Ρίτσαρντς για Μικ Τζάγκερ: Έχουμε σκαμπανεβάσματα συνέχεια αλλά τον αγαπώ

O Kιθ Ρίτσαρντς έδωσε συνέντευξη και μίλησε για τα υπόλοιπα μέλη των Rolling Stones. Ο κιθαρίστας του συγκροτήματος μίλησε στη Sun κι αναφέρθηκε αρχικά, στον Τσάρλι Γουότς, ο οποίος έφυγε από τη ζωή. Όπως είπε χαρακτηριστικά, νιώθει ότι «του μιλάει ακόμα», ενώ παραδέχτηκε πως η απώλειά του του στοίχισε. Μάλιστα, μέχρι σήμερα εξακολουθεί να διαβάζει τις συνομιλίες του και ανυπομονεί να «βρεθούν» ξανά. «Έχω ακόμα κάποιες συνομιλίες με αυτόν τον άνδρα. Νιώθω ότι του μιλάω ακόμα καμιά φορά. Περιμένω αυτές οι κουβέντες μας να συνεχιστούν», δήλωσε. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στον Μικ Τζάγκερ, για τον οποίο, όπως είπε, έχει ανάμεικτα συναισθήματα, όπως συμβαίνει συνήθως ανάμεσα σε δύο «αδέρφια».

Αν και δεν έχουν την ίδια μητέρα ή πατέρα, οι δύο άντρες ήταν αχώριστοι από την πρώτη στιγμή που μπήκαν στη μουσική βιομηχανία. «Οι άνθρωποι θέλουν να ακούν μόνο τα αρνητικά. Μετά από 60 χρόνια, αν είχες αδερφό, θα είχες κάποια σκαμπανεβάσματα, σωστά; Τα δικά μας έχουν να κάνουν συνήθως με τη δουλειά», εξήγησε. Έδωσε μάλιστα, κι ένα παράδειγμα. «Θα ακούσουμε ένα κομμάτι και θα του πω “είναι πολύ σκοτεινό” και εκείνος θα μου πει “μου αρέσει”. Οπότε, θα καταλήξω να του πω “είσαι μαλ****”. Όμως αυτή η στιγμή θα είναι πολύ μικρή, μπροστά στην αρμονία που έχουμε μεταξύ μας γενικότερα. Τον αγαπώ», παραδέχτηκε.

Keith Richards says ‘unbelievable frontman’ Mick Jagger is still ‘an a**hole’ and admits he ‘still talks’ to the late Charlie Watts in rare interview ahead of new Rolling Stones album https://t.co/SG26ar2zO4

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 14, 2023