Ισραήλ γαμήλιο πάρτυ: Χαμόγελα και όνειρα, πριν την επιστράτευση

Ούτε η επιστράτευση δεν ήταν ικανή να σταθεί εμπόδιο σε ένα ζευγάρι από το Ισραήλ που ήθελε να παντρευτεί.

Εν μέσω κλιμάκωσης των συγκρούσεων μεταξύ της Χαμάς και των ισραηλινών δυνάμεων, ένας άντρας και μία γυναίκα αποφάσισαν να κάνουν τον γάμο τους, παρά των αντίξοών συνθηκών.

Μάλιστα, επειδή τον γαμπρό τον επιστράτευσαν την ίδια ημέρα που είχε προγραμματιστεί ο γάμος, το ζευγάρι αποφάσισε να κάνει το γαμήλιο πάρτι του στη στρατιωτική βάση που είχε κληθεί ο νεαρός άντρας.

Ο γάμος έγινε και όπως φαίνεται και στο βίντεο τόσο το ζευγάρι όσο και οι καλεσμένοι το διασκέδασαν με πολλή μουσική και ακόμα περισσότερο χορό!

A wedding party at an Israeli military base

The groom, part of Israel’s reserve, was called in for service on the same day as his wedding.

Instead of cancelling the wedding party, they moved it to the military base were he has to legally be to prepare for the ground invasion pic.twitter.com/7MhigVA8kt

