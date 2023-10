Εκκένωση Γάζας: Με βαριά φορτωμένα αυτοκίνητα και με τα πόδια φεύγουν οι κάτοικοι

Με κάθε μέσο εκκενώνουν την πόλη της Γάζας και την βόρεια περιοχή του θύλακα οι άμαχοι, ύστερα από την προειδοποίηση του Ισραήλ. Είναι χαρακτηριστικά τα όσα λέει ο ανταποκριτής του BBC μεταδίδοντας πάνω από τη Γουάντι Γάζα, δηλαδή από την πλευρά που το Ισραήλ έχει ζητήσει εκκένωση. «Εκατοντάδες αυτοκίνητα και ολόκληρες οικογένειες περπατούν στον κεντρικό αυτοκινητόδρομο της Γάζας», αναφέρει. «Στο δρόμο προς τα εδώ είδαμε εκατοντάδες αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και φορτηγά, βαριά φορτωμένα με υπάρχοντα, μερικά αυτοκίνητα με στρώματα τυλιγμένα πάνω τους. Οι άνθρωποι ταξιδεύουν με αγελάδες, καμήλες, πρόβατα και γαϊδούρια. Πολλές οικογένειες με τα πόδια, έχουν ήδη περπατήσει αρκετά χιλιόμετρα».

🚨PALESTINIANS MOVING OUT OF GAZA

Today on Friday the 13th,some of Palestinians in Gaza city have decided to move towards the center, seeking shelter from the heavy lsrael bombing.

Innocent Palastanians have decided to move out of Gaza since there are intense bombing that is… pic.twitter.com/06kJf34E2Y

— J’princeobedke (@JPrinceobedke) October 13, 2023